【大帥哥】「女體盛」嚇親張衛健？　女侍上菜前要經過魔鬼訓練！

張衛健主演的《大帥哥》播出以來叫好叫座，集集都不少看點，幾乎完全沒有悶場。繼第三集出現的美食「部隊鍋」，最新一集就講到經營日本藝妓院「滋心苑」的根本先生（趙永洪飾）用日本最高級的料理「女體盛」來款待大帥哥（張衛健飾），希望大帥哥能夠好好款待日本來的北野導演。

雖然劇中大帥哥不習慣食刺身，更將其改良成為「一品鍋」，但日本人對「女體盛」有着嚴謹執著。「女體盛」是把一些受過訓練的女服務員，以裸體（有時也會穿泳裝）當作器皿，然後在上面放生魚片、壽司或其他食物。當中，女服務員事前要經過極其繁瑣的「魔鬼訓練」，其訓練的艱苦程度遠遠超過日本其他種類的藝伎。

劇中張衛健被招待「女體盛」，他笑稱對住這個「法器」特別開胃！（電視截圖）

女模特兒要長期hold住呢個姿勢你都咪話唔辛苦！（電視截圖）

首先，「女體盛」藝伎必須是處女，以保證內在的純潔與外在的潔淨。他們亦會首選A型血的女子，因為日本人普遍認為，A型血的人性格比較文靜和忍耐力強。這些女子在面試時要將包括內褲、襪子在內的全身衣物脫得一件不剩以進行裸檢。而在進行職前訓練期間，培訓者會讓藝伎是脫光衣服在床上仰面平躺，然後在藝伎赤裸的胸口、雙乳、肚臍、雙腿等部位各放一個雞蛋，要求藝伎在靜躺過程中要儘量做到不讓6枚雞蛋滑落。靜躺過程中，有人會不時地向她們身上灑涷水，如果在4個小時之內不讓雞蛋滑落才能結束此項訓練，擁有工作資格。

大家想唔想試？（IG圖片）

到正式工作時，在每次「上菜」之前，藝伎必須進行一套為時90分鐘、精細至極的淨身程序。具體流程是：在溫泉旁一個隱蔽的房間裡，先將腿部、腋下的體毛仔細地剔淨，然後用勺子舀溫水淋遍全身，再用無香味的肥皂揉搓一塊海綿，再以海綿揉搓身體，將全身覆滿肥皂泡；接著，用一個裝滿麥麩的小麻袋揉搓每一寸肌膚，以除去老化角質層。然後用熱水沖泡全身，再用絲瓜纖維揉搓。最後是冰水淋浴，以防止藝伎流汗。

事前要冰水淋浴，咪好容易感冒？（IG圖片）

「上菜」完畢後，也必須進行同樣繁瑣的淨身程序。為了除去壽司留在皮膚上的污垢和魚腥味，藝伎要用純檸檬汁和粗鹽搓洗肌膚。如果某位藝伎一個晚上不止「上菜」一次，在每一場「表演」前，也都必須重複進行整套淨身程序。

張衛健就寧願食「一品鍋」。（電視截圖）

由於風俗業在日本是合法的，所以在東京、京都、大阪等十幾家豪華度假旅館還保留這種宴席，但日本許多女性主義者都呼籲廢除「女體盛」。

真係好重口味...（IG圖片）

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