【後生仔傾吓偈】麥明詩繼續被哥哥爆料：佢口味「毒」突　

繼上一集爆料十優港姐喺屋企鍾意打大赤膊之後，麥明詩哥哥麥明山喺最新一集《後生仔傾吓偈》繼續有嘢爆，而今集主力係講妹妹嘅愛情觀。「佢真係唔係鍾意靚仔，即係醒得嚟諗嘢唔正路，好聽啲可以話係騎呢。」當麥明山講出麥明詩揀男友條件後，成班後生仔都十分認同，並指「佢鍾意啲鬈髮、戴眼鏡」到底係口味獨突定係毒突？相信兩者皆是。

如果麥明山繼續做嘉賓的話，相信會有更多秘聞聽。（影片截圖）

FYY對「鍾醫生」都真係好敏感。（影片截圖）

麥明詩同哥哥笑到癲咗，陸號就十分驚訝。（影片截圖）

麥明山話其實都有諗過介紹啲朋友比麥明詩識，奈何有唔少都已經拍緊拖。「幾年前我做實習時，有個高我兩屆我覺得唔錯，姓鐘嘅。」一聽到姓鐘，馮盈盈即時好大反應，點解？因為佢寶寶都係姓鍾，而且又係醫生，陸號即時回帶FYY男友曾經大讚麥明詩靚女一事，雖然FYY係咁話「無事」，並指男友與麥明山同齡，所以應該唔會係佢，但麥明詩就好清晰咁話：「但高佢兩屆喎。」麥明山為此努力回想呢位鍾醫生，結論係：「高大靚仔」同埋「兩年前開始成日gym」(FYY曾經話過男友同佢拍拖初期瘋狂做gym），雖然最關鍵嘅主修邊科麥明山話已經唔記得咗，但以上條件都真係同FYY男友Martin非常吻合，難怪連佢自己大叫：「有無咁細呀個世界？」