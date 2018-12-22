【大帥哥】臨時上陣演女體盛　馮俐頤捱足6年心淡離巢

張衛健主演的壓軸劇《大帥哥》集集都有驚喜帶給大家，贏盡各界讚賞。日前播出的劇情中更驚現日本高級料理「女體盛」一幕，引起不少網民熱烈討論。當中，原來的飾演「上菜員」的演員叫馮俐頤（原名：馮秀華Kathy），她更曾是遊戲節目《五覺大戰》的「神獸天使」之一「心思獅」。

TVB藝人眾多，讓觀眾覺得熟口熟面但叫不出名的演員比比皆是，Kathy亦一其中一員。Kathy當年受錢國偉賞識由模特兒轉戰公仔箱發展，一直默默耕耘，至今已經踏入第6個年頭。Kathy接受《香港01》訪問時透露當時自己是臨時被告知要拍「女體盛」：「其實嗰日原先唔係我做呢場戲，係臨返公司前先知道，知道嗰下都有猶豫咗一陣，但我覺得做演員咩角色都會做，只要唔會超出自己底線就可以。（底線是？）唔露三點，我唔介意少少嘅性感。」

臨時被告知要性感上陣，但Kathy仍相當專業完全任務！（受訪者提供）

不要以為這場戲容易拍，事實上Kathy拍得相當辛苦，她稱：「超辛苦！雖然著好曬打底，不過要瞓喺張衛健面前就唔好意思。同埋，你知李嘉同張衛健都係成日講啲無厘頭嘅嘢，好難唔理佢哋同唔笑！而且最煩係啲壽司成日係個身跌落嚟，搞到我唔敢郁，全程佢地講笑我都唔敢笑！」

對住Dicky而唔笑，真係好難做到呀！（受訪者提供）

Kathy嘅角色名叫島田惠！（受訪者提供）

入行6年，Kathy參演過的電視劇超過40部，但大多都是演護士和秘書等閒角。對此，Kathy亦坦言相當氣餒：「每次見到一啲同期入去嘅同事都開始上位嘅時候，我 就會諗係咪自己好差？又會覺得自己唔夠人靚或戲唔好，會成日好羨慕人。但好彩自己太鍾意呢行啦，由模特轉演員，越拍得多戲就越想做好， 不過機會始終唔係咁多。」Kathy亦感謝家人多年來對自己的支持，她更稱：「如果冇佢哋支持，我一定轉行好耐！」

Kathy外表相當亮麗！（IG圖片）

Kathy今年年頭與新加坡商人註冊結婚，踏入人生另一階段。她亦透露打算明年與TVB完約後不再續約，轉戰新加坡發展，她表示：「始終人愈黎愈大，唔可以唔為將來打算。之前有個前輩同我講過，如果做5年都無乜起息，就應該重新打算。我今年都已經6年啦，出年7年啦！好多謝老公一直都支持我呢行，所以我喺新加坡都有拍呢邊嘅電視劇，角色都同香港有好大分別。（新加坡發展會易啲？）新加坡好好多，始終個圈細啲，而且新加坡都真係好多人睇TVB，連我呢啲二打六都有人認得。（可以做女主角？）唔係女主角，但喺度第一套戲都可以同呢邊嘅一哥一姐拍對手戲，戲份唔錯，至少比香港對白多好多。始終，香港每年都有訓練班同港姐，競爭好大呀！」

大家認唔認得邊個係Kathy？（劇照）

心思獅大家又記唔記得呢？（圖片來源：視覺中國）

雖然多年來暫未有滿意的成績，但Kathy亦感謝TVB多年來的栽培：「喺TVB呢幾年從來都唔會覺得浪費時間，係一個好好嘅木人巷。喺入邊做過嘢，會變成一個好捱得嘅人！做咩都唔怕辛苦，所以tvb係俾到我一個好好嘅人生經驗， 我會好多謝所有喺TVB曾經教過我嘅人，Thank you！」

如今做埋人妻，生活相當幸福！（IG圖片）

Kathy又透露自己在TVB的告別作是《白色強人》，但她笑稱：「不過又係護士！（會唔會好遺憾？）唔緊要啦，有人留意套劇就得啦！始終每個角色都有需要嘅，天生我才必有用！」

《白色強人》成告別作！(ＩＧ圖片)

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