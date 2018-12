【大帥哥】軍鴿原來好威風　至今仍未被淘汰連美國都繼續用

張衛健主演的劇集《大帥哥》不知不覺已經播到第十四集,劇情亦越來越精彩。最新一集,講到狄奇(張衛健飾)打算灌醉來自日本的北野導演,讓他酒後吐真言,一探他來昇威鎮的真正目的。豈料,北野導演與助手扮醉,並深夜外出。沅婉(蔡思貝飾)用計打開了北野導演的行李箱,發現多張從古怪角度拍攝的相片。當中少帥身上沾到一根羽毛,令狄奇有所頭緒,發現北野導演其實是軍工戰略專家,並使用軍鴿背著小型相機進進行偵測活動,從而堪察地質和地形,隨時攻打昇威鎮。由於軍鴿具有傳遞迅速、保密性強、用法簡單和成本低廉等特點,許多具有現代化軍事裝備的國家,包括美國、俄羅斯,依然有專門機構飼養和訓練軍鴿供其使用,當中更有世界著名的傳奇軍鴿。

第一次世界大戰和第二次世界大戰期間,軍鴿在許多戰役中都起了作用,立了不少戰功。軍鴿隊不僅要訓練軍鴿遠程回家本領,更會訓練軍鴿平飛和向上飛行來擺脫老鷹的攻擊。由於鴿子本身膽子小,沒有經過訓練的鴿子聽到槍炮聲會嚇得連家都不敢回。但經過軍鴿基地訓練過的鴿子,在槍林彈雨中能夠勇往直前。

英國軍鴿G.I. Joe

當中,G.I. Joe是歷史上最著名的軍鴿之一,在第二次世界大戰期間拯救了一千名士兵。據稱二戰期間,當時一千名英軍在意大利的小城集結駐紮,然而德軍卻計劃對這個部隊進行轟炸。當時的通訊設備都無法使用,唯一的希望就寄托在G.I. Joe身上。G.I.Joe冒着槍林彈雨成功地把信息送抵二十英里之外,就在轟炸前5分鐘警報得以拉響,G.I. Joe被授予動物界最高軍事勳章──迪金勳章(Dickin Medal是英國頒發給在戰爭中表現傑出的動物們的勳章,被稱為是「動物的維多利亞十字勳章」)。

美國軍鴿Mocker

接下來這隻飛行英雄絕對是因為它那漫長的職業生涯出名。這隻名為Mocker的軍鴿在一戰期間執行了52次任務,直至最後一次受傷。最後一次執行任務的時候,它的左眼和部分頭骨都受到了彈片的損害。即使重傷至這般地步,Mocker仍然成功地將這份極其重要的信息送至目的地,信息中詳細的說明了敵軍炮火的位置。因為Mocker的英勇行為,美軍才得以在20分鐘內敵軍的炮組一舉摧毀。美軍也因此佔領了法國小鎮Beaumont。Mocker於1935年6月15日犧牲後,其遺體被存放在新澤西州的福特蒙茅斯展示。

英國軍鴿William of Orange

作為英國軍用服務軍情十四處(MI14 or British Military Intelligence, Section14)的一員,William of Orange在二戰期間傳遞的情報拯救了2000逾人的生命。1944年9月的阿納姆戰役中(阿納姆為荷蘭東部城市),同盟軍遭受了通訊危機,空降部隊被德軍包圍,無線電設備又因故失靈。英國士兵們將William of Orange視作最後一搏。飛了400千米(250英里)後,William of Orange回到了英國並帶回了僅剩的讓剩餘兵力返回司令部的情報,大大緩解了盟軍的通訊危機。戰爭結束後,William of Orange被一位英國辭書編纂家William Smith從軍隊中接出來,並被報道稱為「一眾傳奇軍鴿的始祖」。

中國英雄軍鴿

1958年,在雲南邊境剿匪的戰鬥中,一隻軍鴿,帶著箭傷飛行幾十公里,將軍事情報及時送到領導機關。部隊馬上派出騎兵,殲滅了這股匪徒。事後,這羽軍鴿被授予「英雄軍鴿」的光榮稱號。

雖然21世紀資訊科技發達,但軍鴿並沒有被淘汰。俄羅斯、美國等西方國家仍設有專門的軍鴿訓練和研究機構。僅有4萬現役軍人的瑞士,在軍隊中服役的軍鴿就多達4萬隻,與軍人的比例幾乎是一比一。而中國,則在成都軍區專門保留了一個營級建制的軍鴿隊。經過嚴格訓練的軍鴿,不受地形和氣候的限制,不會被有線、無線信號干擾,不易被雷達發現和監視。從目前的情況看,軍鴿的作用在某些時候還是無法被取代的。

