榮恩為Netflix新劇《我愛絕症》殘樣示人　有絕症竟能改變人生？

知道怎樣才能令枯燥乏味的人生變得多姿多彩嗎？要應付一成不變的沉悶日子，想要蛻變成一個全新的人，最好的方法莫過於來一場轟轟烈烈的癌症了！

沒錯，就是癌症！Netflix 最新劇集《我愛絕症》（Sick Note）故事正正就是講述一個生活頹廢的男主角如何因為患癌而重捨自己的人生。因為患癌，他才真正找到自己的朋友，追回自己的女友，工作上也更上一層樓。

如果你發現劇集男主角有些熟悉，沒錯他就是曾經在《哈利波特》中飾演榮恩的Rupert Grint，他在《我愛絕症》中飾演一個頹廢宅男Daniel Glass，終日沉迷電玩。（《我愛絶症》）

乍看之下這是一套陽光勵志的劇集，不過這種炒冷飯劇情再怎麼好看也已經是老生常談，這部劇集最引人入勝之處正是在於劇集當中的一些帶著黑色幽默的情節，例如時常犯錯的呆萌主診醫生Garance雖然經常「撞板」，給人愚蠢的感覺，其實他內心清晰地認知到他的婚姻生活並不美滿，更清楚他的妻子只是愛他的錢。

主診醫生拿錯了妻子的鑰匙，一邊按著妻子的USB一邊抱怨自己又發動不了自己的妻子，單單這一幕已經為觀眾留下了他迷糊的形象。（《我愛絶症》）

面對因為癌症才回到身邊的女友和家人，以及因為癌症才飛黃騰達的事業，看似一切是如此美好，但此時男主才發現的癌症其實是醫生誤診！這下男主真可謂是「洗濕咗個頭」，而主診醫生更明白身無分文的自己肯定會被妻子拋棄，無奈之下二人唯有合作圓謊！

當男主發現坦誠會令自己的生活回復頹廢，女友也會再次離自己而去；主診醫生更會因此身敗名裂，妻離子散。無奈之下只好合作圓謊！（《我愛絶症》）

不過天意弄人，圓謊之路總是曲折而難走的，隨着謊言愈說愈多，為了圓謊更犯下更多錯誤時，觀眾想必也會為劇情的曲折捏一把冷汗，更會為了主角的選擇而開懷大笑。

為了圓謊，男主不小心令他的好友從高處墮下昏迷。豈料醫師又再誤診好友死亡，二人合力將「遺體」棄置之後又收到好友入院搶救的信息，只好潛入醫院消滅證據。劇集情節曲折離奇實在難以想像。（《我愛絶症》）

總而言之，這是一套腦洞大開的笑片，必定能在這個聖誕為你增添歡樂氣氛！《我愛絕症》共有兩季，全部集數已在Netflix上架。