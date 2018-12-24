勸母親做手術最終病逝感自責　馬浚偉受8年抑鬱折磨：想過做傻事

近年轉戰舞台劇界的馬浚偉昨日現身電台節目《1圈圈 星光背後》擔任嘉賓時，透露為了明年將開設咖啡店而修讀咖啡師課程，期間又要遠赴北京大學修讀商業管理。問到馬仔如何分配時間，他坦言去年已訂好今年的工作，更直言從不遲到：「規劃讓我有安全感，我承認，身邊有朋友形容我變了一隻『癲馬』，說我是不是傻了。可能大家覺得我對每樣事情都想嘗試，但我選擇的都是有篩選的，都是對我有用或有興趣的。我很早已知時間不等人，還明白時間非常寶貴。我每天一般只睡四小時，我算過這幾年來是很少睡超過四小時的，我總是覺得每天其實可以做很多事情。」

馬浚偉於《生前約死後》中，邀得金爵影后顧美華出山飾演自己的母親。

另外，談到明年一月再次自編自導自演的舞台劇《生前約死後》，馬仔指舞台劇探討自己如何面對母親的離世。馬仔母親於1999年去世，生前跟鼻咽癌搏鬥了22年，不過馬仔就認定了是自己勸母親做導管手術導致她的離世：「後期媽媽已腦抽筋及面部肌肉壞死，她一直不肯聽醫生說做幫助她飲食導管手術，更指做手術等同送她去死。」母親因為不想馬仔不開心才答應動手術，雖然手術很成功，但第二朝就因急性肺炎去世。

其後，馬仔一直自責，直至喪禮也哭不出來，當時時知道自己患上了抑鬱：「那時我酗酒，喝三四十罐啤酒也不會醉，也想灌醉自己才能睡，也當然想過做傻事，想到那邊去陪伴媽媽。」幸好經過藥物治療後，馬浚偉八年後最終靠宗教逐漸把自己撫平傷口，所以希望透過今次《生前約死後》這套舞台劇宣揚生死教育，帶出珍惜眼前人的。