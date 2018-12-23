【江若琳結婚】蕭潤邦擲百萬買求婚戒指　一生只能買一次需簽證書

今日是江若琳（Elanne）同蕭潤邦（Oscar）的結婚大喜日子，早上接新娘時Oscar已經準備好成叠金牛做開門利是，非常豪爽。不過原來Elanne在婚宴上，所配戴的鑽飾全都是Oscar買來送給老婆，全數總值超過310萬港幣，Oscar真係錫Elanne錫到燶！

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Elanne所配戴的鑽飾全都是Oscar買來的，尤其是這個皇冠，價值200萬。

據知，Elanne頭上戴着的鑽飾皇冠是由全球知名求婚鑽戒品牌Darry Ring（DR）設計，副石數量345粒，價值200萬港幣。這頂皇冠由歐洲設計師團隊傾力打造，運用獨特設計展示女人心底的嚮往，猶如被所愛之人呵護和擁愛，並寓意為愛加冕，象徵Oscar對Elanne女皇般的寵溺與疼愛。

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Oscar在購買求婚戒指時需要簽一份真愛協議，承諾此生對Elanne真愛不變。

Oscar送給Elanne的求婚戒指的主石有2卡，求婚鑽戒的設計理念源於女人對愛情永恆的渴望以及對婚姻圓滿的追求。在主石旁的「V」型戒臂鑲滿副石，而「V」字代表愛神維納斯（Venus），代表戀人心心相印, 不分彼此，價值105萬港幣。最特別的，就是品牌要求男士憑身份證訂製，換句話每位男士一生只能訂製一枚，寓意「一生·唯一·真愛」。而每一枚求婚鑽戒都有專屬唯一編碼，在購買時還需簽訂一份真愛協議，承諾此生真愛不變。

至於兩人的結婚戒指，就以經典黑白鉆鑲嵌，男士黑鑽有122分，女士白鑽74 分，一對價值3.5萬港幣。另外，Elanne戴上的一卡心型鑽石垂吊耳環及一卡鑽石手鏈，分別價值2.3萬及2.7萬港幣。