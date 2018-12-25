【SBS歌謠大戰】BTS、Wanna One等齊出席　BTOB扮鬼扮馬引爆笑

韓國音樂盛事《2018 SBS 歌謠大戰》今晚（25日）在首爾高尺巨蛋隆重舉行，K-pop頂級偶像BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE、EXO、BTOB、Red Velvet、MAMAMOO、BLACKPINK、iKON、WINNER、Apink等齊齊出席，為K-pop迷呈獻精彩繽紛的聖誕表演。《歌謠大戰》開始之前，一眾歌手悉心打扮與當地傳媒朋友見面，又大擺搞笑甫士，引在場記者和粉絲爆笑！

今次係Wanna One最後一次出席《歌謠大戰》，大家都好唔捨得。（網上圖片）

BTS防彈少年團大玩人浪。（網上圖片）

一望就知Peniel同陸星材扮《鬼怪》啦！（影片截圖）

點解得陸星材無行大禮？原來佢係比其他成員先一步行禮。（影片截圖）

彩瑛雖然落力扮張度妍，但其他TWICE成員就唔受落咁喎。（網上圖片）

作為紅地氈搞笑常客，BTOB當然有擺奇怪姿勢引在場記者照，今次陸星材和Peniel就模仿孔劉和金高銀主演的《鬼怪》拔劍動作，又突然行大禮，成功吸引全場目光；而BTS防彈少年團就手拖手玩人浪，至於TWICE的彩瑛模仿搞笑藝人張度妍，不過其他成員周子瑜、多賢、娜璉等就對彩瑛的模仿流露嫌棄之情，十分搞笑。另外，TWICE的Sana、Red Velvet的Irene、BLACKPINK的Jennie則以性感打扮登場，令全場閃光燈閃個不停。《2018 SBS 歌謠大戰》將會有多個偶像聯合演出，定必創造更多經典表演！

Momo今日一如以往咁省鏡。（網上圖片）

Irene以露肩裝現身。（網上圖片）

Jennie嘅透視裝非常搶鏡。（網上圖片）

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