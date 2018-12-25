【SBS歌謠大戰2018】TWICE致敬S.E.S　Wanna One變身性感2PM

《SBS歌謠大戰2018》今天（25日）在韓國舉行，多組人氣偶像包括BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE和Red Velvet等，都齊齊出席與粉絲一同過聖誕。不過講到最令粉絲期待，必定是每年的合作舞台。早前官方已預告會有多達4個特別表演，包括向S.E.S和2PM致敬。

第一個特別表演由TWICE子瑜、Momo、彩瑛、Red Velvet Irene、Seulgi和Joy，合作帶來致敬韓國元祖S.E.S的舞台。6位成員帶來組合於1998年推出的《Dreams Come True》，其中歌曲發行時，子瑜和彩瑛仍未出世！S.E.S是SM娛樂首隊推出的女子偶像組合，除了成功開拓韓國組合的市場外，亦成為一眾後輩女團的學習榜樣。而6位都一同穿上全白打歌服，重演當時S.E.S的感覺。不過可能練習時間不足，表演期間見到Irene多次偷看隊友的舞蹈，場面搞笑。

TWICE和Red Velvet兩大當紅女團合作，向元祖偶像S.E.S致敬。（影片截圖）

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而男團方面，Wanna One朴佑鎮、裴珍映、SEVENTEEN Hoshi、珉奎、MONSTA X Shownu和元虎，則穿上黑色西裝化身成熟男，大跳前輩2PM的《Again & Again》。由於2PM被稱為「野獸偶像」，所以爆衫出名的都Shownu和元虎都換上透視恤衫，身材非常吸睛！不過年紀較少的朴佑鎮和裴珍映，比較下相對著得非常密實，但也散發著成熟的性感味。雖然6位成員來自三個不同的團體，可是亦十分合拍，就像2PM在舞台上表演一樣。

MONSTA X Shownu透視恤衫上陣，好身材若隱若現！（影片截圖）