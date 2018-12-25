【SBS歌謠大戰2018】GOT7等翻唱Queen引回響　王嘉爾感謝粉絲支持

韓國音樂盛事《2018 SBS 歌謠大戰》今晚（25日）在首爾高尺巨蛋隆重舉行，早前完成泰國曼谷演出的GOT7有份參與演出，以性感而有力的舞蹈展開六分鐘的表演，接連為I GOT7（GOT7粉絲）和在場歌迷送上《Look》和《Lullaby》兩曲。香港成員Jackson王嘉爾雖然忙於穿梭中韓等地完成工作，仍有在今次《2018 SBS 歌謠大戰》落力演出，其後他更在Instagram的IG Story感謝I GOT7落力應援，他坦言感到非常感動。

GOT7今日連續表演《Look》和《Lullaby》兩曲。（影片截圖）

Jackson王嘉爾即使要四圍飛工作，仍落力完成今次表演。（影片截圖）

王嘉爾透過IG Story感謝粉絲支持。（影片截圖）

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此外，隨着電影《波希米亞狂想曲》在韓國上映，國際知名殿堂級樂隊Queen的歌曲再次引起熱潮，GOT7的JB、WINNER的姜昇潤、SEVENTEEN的DK、NCT的道英，以及WANNA ONE的金在奐聯手合唱《Don't Stop Me Now》，這段熱情四射的表演播出後，隨即引起當地網民熱烈討論，網民均一致讚好五人的演出，特別讚揚JB和姜昇潤音域廣闊，非常適合演唱《Don't Stop Me Now》。

Wanna One金在奐等人一同合唱Queen的《Don't Stop Me Now》，向這隊殿堂級樂隊致敬。（影片截圖）

WINNER的姜昇潤的表現獲韓國網民讚好。（影片截圖）