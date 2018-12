【SBS歌謠大戰2018】Irene@Red Velvet性感跳《Bad Boy》引注目

韓國音樂盛事《2018 SBS 歌謠大戰》今晚(25日)在首爾高尺巨蛋隆重舉行,Red Velvet五位成員Irene、Seulgi、Wendy、Joy和Yeri為ReVeluv及一眾Kpop迷呈獻今年推出的《Bad Boy》和《RBB(Really Bad Boy)》,其中,Irene穿上半截露肩裝登場,跳舞時其上圍尤其突出,因而成為ReVeluv和網友的焦點。

Red Velvet喺《歌謠大戰》表演今年推出嘅人氣歌曲。(影片截圖)

Irene今日嘅裝束實在令人睇到眼定定。(影片截圖)

+ 7 + 6 + 5

另外,MOMOLAND、GFRIEND、Apink亦輪流登場,分別表演《Bboom Bboom》、《Time for the Moon Night》、《I’m so sick》等歌曲,落力向歌迷送上精彩的聖誕表演,而TWICE、MAMAMOO、BLACKPINK、宣美等亦於稍後時間登場。

Apink今年改行性感路線,反應一樣咁熱烈。(影片截圖)

相信Kpop迷都識唱MOMOLAND嘅《Bboom Bboom》啦!(影片截圖)

GFriend嘅Yuju喺11月未有露面,近日同今晚嘅表現都受關注。(影片截圖)