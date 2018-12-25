【SBS歌謠大戰2018】Wanna One紅爆聖誕　SEVENTEEN新歌展刀群舞

《SBS歌謠大戰2018》今天（25日）在韓國舉行，當然少不了多組當紅偶像包括BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE和BLACKPINK等參與。女團之外，男團SEVENTEEN和WINNER等都非常用心準備表演，為求和粉絲一同歡渡聖誕節。

其中Wanna One穿上全紅色打歌服登場，11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖，就為Wannable（Wanna One粉絲）帶來《Light》和《BOOMERANG》的表演，氣勢十足。成員的服裝看似普通，不過其實暗藏玄機，各自都有少許性感。最驚喜相信必定是裴珍映的紅色西裝內，竟穿上黑色透視上衣，盡顯少男的性感美。而黃旼炫則疑似真空上陣，跳舞時不時露出結實的腹肌。

Wanna One姜丹尼爾對黑色手套，意外地十分搶鏡！（影片截圖）

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SEVENTEEN《CALL CALL CALL!》開場舞蹈，手放屁股後面，非常搞笑。（影片截圖）

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《歌謠大戰》舉行前官方已透露，SEVENTEEN會有新歌演出。因此13位成員除了唱出《Oh My!》外，亦首次帶來日文新歌《CALL CALL CALL!》的韓文版舞台。而今天SEVENTEEN亦一如既往帶來整齊劃一的刀群舞，相信CARAT（SEVENTEEN粉絲）都非常滿意。而WINNER的表演則由宋旻浩，帶著兩首獨唱歌《TRIGGER》和《FIANCÉ》霸氣掀開。他期後再與三位成員金秦禹、李昇勳合體，唱出空降多個音源榜一位的新歌《MILLIONS》。心情似乎非常好的4人在台上表情多多，又向鏡頭大派心心，向INNER CIRCLE（WINNER粉絲）發放大量粉絲福利。

WINNER 4子心情都非常好，大派粉絲福利。（影片截圖）