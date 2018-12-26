【武藏全傳．專訪】徐天佑變積極突破自己：我想有套真正嘅代表作

由徐天佑、歐錦棠主演的舞台劇《武藏全傳 決戰巖流島》將於1月中、在上環文娛中心上演，兩位主角現時正在密鑼緊鼓地綵排。飾演一代劍豪宮本武藏的徐天佑接受《香港01》訪問時坦言自己年輕時的行為、想法與角色有幾分相似：「都係我行我素，未必考慮到身邊好多人，又係人愈大就愈唔同，當然同佢事蹟爭好遠啦，佢真係去殺人。」講起自己的年少輕狂歲月，他直言當時與家人關係好差，他們都會覺得他任性：「人真係要經歷過低潮先會成長，但經歷當中你唔會知道佢係低潮，好似事業停步、同家人關係差咁，當時只會覺得成個世界好似欠咗自己咁。」

徐天佑坦言成家立室是他其中一個轉捩點，會明白到要考慮身邊人的感受：「之前有個工作，原來要返大陸幾個月，以前我唔會諗就接，而家會第一時間諗咗屋企先。（即係而家唔會接離港一段時間嘅工作？）又唔係，會衡量，所以我最後係來來回回咗好幾次。」

由徐天佑、歐錦棠主演的舞台劇《武藏全傳 決戰巖流島》將於1月中、在上環文娛中心上演，徐天佑在戲中飾演一代劍豪宮本武藏，而歐錦棠則飾演其宿敵佐佐木小次郎。（舞台劇海報）

雖然徐天佑在兩年前已經有舞台劇經驗，但今次對他而言都充滿新鮮感，因為角色並非「時裝人」，演出前既要學習劍道，又要了解一定程度的日本文化：「至於拍戲同做舞台劇嘅分別，我覺得係各有難度，而家我排戲會發現自己原來習慣咗拍電影，會自然就咗角度，或者多多少少都着重喺表情上，但舞台劇係用全身去做戲，我覺得係一種挑戰。」

飾演宮本武藏對徐天佑而言是一大挑戰，因為演出前既要學習劍道，又要了解一定程度的日本文化，最重要是舞台劇的演繹方法和拍電影不一樣。（陳順禎攝）

談起徐天佑這個人，大家第一時間應該都會聯想到他是Shine成員，與拍檔黃又南有好多作品，又拍過好多電影，演技不錯，到底徐天佑本人如何睇徐天佑？他坦言自己入行10多年都不時思考相關問題：「我覺得自己係好好彩，我電影、音樂都遇到唔少有質素嘅作品，呢幾年就開始覺得要積極啲搵機會去表現自己，會想嘗試更多嘢，以前接一個工作，或者會猶豫，但而家會覺得，猶豫就代表住呢個係挑戰。以前都交晒畀經理人諗，但人愈大就覺得愈要為自己思考，可能係有一段時間去咗做幕後、寫小說，識人多咗，成長快咗。」

徐天佑坦言大愈大就愈覺得要不斷接受挑戰，問是否認為之前太保守而錯失得許多？他說：「人係唔應該後悔諗返轉頭，其實我一直都係行緊正確嘅路，如果我之前唔係咁行，我今日就唔會係咁諗。」（陳順禎攝）

+ 7 + 6 + 5

徐天佑又坦言自己有一段時間諗過做電影導演，但最後都是覺得先要好做演員這個崗位先：「好似有啲嘢未做完咁，好想去做好啲，有人讚我《心魔》做得好，又有人話我做《紅Van》唔錯，但係我覺得自己仲未有一套真正嘅代表作。（其實都入行10幾年，有冇諗過點解會咁？）可能係啲角色好似好細個，所以都想一路增值自己，等自己轉變。」

他稱自己這個階段是「最好的時候」，明白到自己的想法，開始摸到自己未來的路該怎樣行：「當年，好劇本好角色係可遇不可求，做好眼前嘅事，永遠都係最緊要。（覺得最後會跑得贏呢個賽事？）都覺得會，但又唔可以用贏輸去了解件事，以前細個會咁諗，『會唔會有獎拎』，但其實個過程先係最開心、最重要。」覺得自己配得起「演員」這個稱號未？他說：「有時都會諗返起，原來我第一份工就係做演員（《細路祥》），我會覺得，只要你認真看待呢件事，就會配得上呢個名。」

今次與歐錦棠這合前輩合作，徐天佑直言是一個學習的好機會。（陳順禎攝）