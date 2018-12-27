【守護神】邵美琪殺夫呃保險金？　日本「黑寡婦」毒殺多任情人

由苗僑偉、黃宗澤、劉心悠、徐子珊主演的新劇《守護神之保險調查》在平安夜首播，劇情參考多宗真實事故，包括「粉塵爆炸」、「迷你倉大火」，從各種案件引申到保險問題，引起觀眾興趣。在周三（26/12）播出的第三集中，劉心悠飾演的阿杜要調查一宗寡婦繼承遺產的案件，當中提及一名被稱為「黑寡婦」的日本女富豪筧千佐子，原來真有其事。

邵美琪在劇中飾演一名寡婦，在老公死後繼承大筆遺產及保險金，因此被劉心悠飾演的保險調查員調查。（電視截圖）

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阿杜（劉心悠飾）在劇中要調查一個叫黃蓮（邵美琪飾）的寡婦，兩位丈夫先後於3年內死去，而巧合是，兩人都是將人壽保險轉為黃連作受益人後半年內出事，於是張東（苗僑偉飾）便提出，日本曾發生了一宗「黑寡婦殺夫案」，這個被稱為「黑寡婦」的筧千佐子，在2007至2013年期間，向情人及丈夫餵食俗稱山埃的氰化物，將其毒殺，估計在10年期間累計獲得10億日圓（約6,800萬港元）遺產和保險賠償金。4名受害男子均是70多歲，富有且沒有子嗣，報道指筧千佐子犯案長達20多年，直到她結婚不到兩個月的第4任丈夫筧勇夫突遭不測，才引起警方注意。當地警方於2014年將筧千佐子拘捕，最終她被起訴4項罪名，包括謀殺丈夫和兩名男友、搶劫殺人等。

日本女富豪筧千佐子被控毒殺多任丈夫及情人，以獲得巨額遺產及保險金。（網上圖片）

「黑寡婦」將山埃放入膠囊 偽裝健康食品欺騙丈夫服用

筧千佐子在第4任丈夫筧勇夫死後，作為遺孀繼承巨額遺產。警方經過調查後發現自她的第一任丈夫逝世後，其後和她發展關係的6名男子都在短期內離奇死亡，遺體中亦驗出氰化物，故對她提出起訴。筧千佐子在出庭時坦言將山埃放入膠囊中偽裝成健康食品，哄騙丈夫服用。有當地傳媒引述她表示「我那時在等待恰當時機，我是出於深仇大恨才想殺他！」，又揚言「就算我被判死刑，我也準備笑着赴死」。

報導指筧千佐子曾與10名男子交往，其中7人離奇死亡。（網上圖片）

Gucci繼承人遭前妻槍殺 出獄後仍獲每年900萬津貼

而在意大利也有一位綽號「黑寡婦」的Patrizia Reggiani，她曾在1995年買兇殺害前夫Maurizio Gucci（品牌Gucci第三代繼承人），被判刑26年，2016年，即她服刑18年後獲得假釋。1995年Maurizio Gucci被發現在米蘭辦公室台階遭槍殺身亡，Patrizia Reggiani被指以當時24萬英鎊（以現時匯價計算，大約237萬港元）聘用殺手行兇，因而被冠上「黑寡婦」稱號。2017年，米蘭法院裁定Maurizio和Patrizia於1993年所簽的生活津貼協議仍然有效，Patrizia每年都可從前夫的遺產中，領取90萬英磅（以現時匯價計算，約889萬港元）贍養費，此外，她更可以追溯服刑期間所得的生活津貼，總值約1,600萬英磅，即1.6億港元。