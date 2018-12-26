【守護神】陳瀅遇塵爆意外危殆　事實情況會否Claim得足保險？

邵氏製作的劇集《守護神之保險調查》在平安夜於TVB翡翠台首播，而昨晚（25日）播出的第二集講述馬來西亞沙灘嘉年華中一場造成35死68傷的塵爆意外和鬧市汽車襲擊皆被定為恐怖分子策劃的恐怖襲擊，導致在塵爆事件中嚴重燒傷的Joanne（陳瀅飾）會因保單中的不保條款而無法得到保險賠償。究竟如果市民在不幸在外遊時遇到恐怖襲擊時，要怎樣才能受到保障？

陳瀅在《守護神之保險調查》的第二集中飾演一名在粉塵爆炸中嚴重燒傷的傷者Joanne。（《守護神》第二集截圖）

如果像劇中的粉塵爆炸一樣，涉事意外被警方確認為恐怖襲擊的話，就不是每個旅遊保險都能夠受保，需要視乎傷者所購買的旅遊保險條款。任職AIA（友邦保險）的財務策劃陳小姐稱因為每個旅遊保險覆蓋的恐怖襲擊保障定義並不相同，尤其是恐怖襲擊事件中的形式，例如是開槍、開車撞向人群、爆炸等皆是通常能夠受保的範圍。但若是戰爭、核武、生化化學物質所致的襲擊等等則很有可能不在受保範圍之內。當然，有些保險公司提供的旅遊保險還是會包括核武或生化武器所帶來的損失，市民投保前必須要仔細參閱條款。

不同保險公司的旅遊保險都有不同的恐怖襲擊保障定義，購買前一定要看清楚保障範圍及細則。（Moneyhero）

其實在第二集的尾聲中有揭露事件真相，塵爆意外的當日，力奇（林耀聲飾）女友Moon被一名男子調戲，力奇為了報復對方而把一支燃點的煙花插到這名男子的褲袋，卻不慎引起大爆炸。最後Joanne的男友Jack（胡子彤飾）、力奇以及Moon為了推卸責任不惜偽裝恐怖分子策動汽車襲擊，造成恐怖襲擊的假象！如果是這個情況下，Joanne又能不能獲得全數的保險賠償？

原來到頭來飾演陳瀅男友的胡子彤竟然是幫兇？（《守護神》劇照）

陳小姐表示，Joanne能夠得到多少賠償金就要視乎購買的旅遊保險列明的最高醫療保障金額：「如果係粉塵爆炸，又係人為嘅話，咁策劃粉塵爆炸嘅人（Jack）被保嘅機會率會低啲，但係如果係被影響嘅人（Joanne），就要視乎佢喺香港買嘅旅遊保險，例如佢買邊間公司啦，買嗰個醫療保險包唔包入院做呢啲手術，同埋包唔包呢種意外。醫療保險係包醫療費，但醫療費通常都有限額，只係包意外發生咗之後起90至120日嘅醫療費用，呢段時間之後就唔包㗎啦，如果過咗呢段時間，就要用返佢係香港本身買嘅醫療保險去cover。」