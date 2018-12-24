【守護神】徐子珊3年後「回歸」無綫網民期待　或第9度提名視后？

徐子珊、苗僑偉、黃宗澤及劉心悠主演的邵氏兄弟電視劇《守護神之保險調查》（下稱《守護神》）將於今晚8點半會在翡翠台播出第一集，雖然是邵氏與愛奇藝合拍，惟網民視徐子珊為此劇焦點，因為這是她繼《以和為貴》後，事隔3年再次參演的劇集在無綫播出，不少網民認為，實在很久沒有看到子珊的劇集，相當期待今晚的首播！她自2015年約滿TVB後離巢，2016年簽約王祖藍旗下的公司，近年主力在內地發展，更在去年起重返校園，在港大修讀心理學碩士課程，乍看事業反而不是排在人生最重要位置，事實上，她在無綫期間，曾是上位花旦，更先後8次提名視后，惜皆落榜......

子珊喺劇中同三哥有感情線。（《守護神》劇照）

徐子珊自2004年當選港姐冠軍後便加入TVB，一做11年，未幾便被公司力捧為一線花旦，入行短短3年便奪得「飛躍進步女藝員」（2007年）。此後，子珊參演過不少令觀眾印象深刻的作品，例如《溏心風暴之家好月圓》、《潛行狙擊》、《雷霆掃毒》、《My盛Lady》和《點金勝手》等，更曾經在2007年至2015年間，先後8次獲提名視后，奈何未如人願，每次皆視后寶座失諸交臂。

「毒后」一角與視后寶座距離最近

當中奪視后呼聲最高的一次，是在2014年，憑著《雷霆掃毒》的「毒后」陳家碧（Pat）一角成功突圍而出，其中一場被強姦戲份更被網民大讚演技出眾，彼時外界都看好她會憑此角色一嚐視后滋味，但可惜還是敗給《名緩望族》的楊怡，只奪得「我最喜愛的電視女角色」，網民無不戥徐子珊可惜，覺得她的演技絕對值得獲獎，認為TVB欠她一個交代。雖然今次在劇集在無綫播放，惟2019年年底舉辦的「萬千星輝頒獎典禮」，徐子珊極大可能沒有提及，事關這套劇，跟《飛虎之潛行極戰》一樣都是由本地演員演出的「外購劇」，參考今屆提名標準，《飛虎》完全沒有提名，所以相信《守護神》都是同一命運，就算徐子珊演得多好，皆與視后一獎「絕緣」。

唔少內地網民都覺得子珊喺《守護神》表現好好！（《守護神》劇照）

其實《守護神》已在內地播畢，亦於myTV SUPER上架，由於是外購劇的關係，在翡翠台並不會足本播放，更會大大刪減6集只播出30集，而且被安排在「炮灰檔期」（聖誕及新年長假），對收視當然會大有影響。但不少內地網民看完都大讚子珊的表現，《守護神》劇情緊湊，是一套出色的電視劇，相信亦是一套能夠值得期待的一套電視劇，且看香港觀眾看過此劇後，於網上有何評價，尤其是徐子珊的演出。