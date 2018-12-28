【大帥哥．專訪】洪永城搭上演技快車搏到盡：我年資淺但年紀唔細

洪永城（Tony）出現在你視線中多久？你或可能在10年代從旅遊節目中認識他、黃翠如的最佳拍檔，或在他加入TVB後齊齊走過烽火大地，《愛我請留言》中的暖男張日熙、《張保仔》中的演出令你留下深刻印象，還是最近的《大帥哥》令你真正留意他？

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張衛健（Dicky）事隔近20年後重回TVB拍《大帥哥》，演技無容置疑。而TVB方面大有得著，因為在他帶領下，劇中多位新一代小生花旦把握機會吸收養分，演技大躍進，成為貴重的無形資產。當中飾演馬炭的洪永城（Tony）與Dicky劇中由兄弟變成敵人，半年攝時時間就如上了一節「演技雞精班」。「今次拍攝時間比較長，有六個月，多了時間細讀劇本，有充分時間去找出正確情緒，最幸運有張衛健這位『米高佐敦』帶住我們，七十分的劇本，他帶著我們嘗試做到八十分、甚至九十分。」

要數《大帥哥》最大成果，當然是一班演員在演技上的收穫。（《大帥哥》劇照）

「期待大家睇到我」

有大哥罩住喎！做細的Tony當然可以放心做更多嘗試。「壓力一直在張衛健身上，我（張衛健）番嚟喇，會想帶甚麼給觀眾？他有不同方法去演戲，而我仍然在學習階段，收到他很多指示，當然我都有自己去想。Dicky會考慮到鏡頭、對手的反應怎去處理，做很多預期以外的事，他很清楚觀眾希望在劇集得到期待預期以外的事物。」

洪永城在《大帥哥》中確實做了不少試嘗試，特別是在表情上。（《大帥哥》劇照）

「一開始收到消息話不知道幾時播，我真的很失望。」Tony今次傾盡學到的一切去演出，劇集初段一場魔性殺人的戲份反應兩極，欣賞他的觀眾大讚演出角色內在的狂性，這一幕的感染力成功為角色魔化舖路，但亦有聲音指其演出太浮誇。演員無法討好所有人，身邊總有兩把相對聲音，真正難得是有機會嘗試，好似Tony這類型演員，演同類角色的機會少有。「除了大眾對張衛健的期望，我都期待大家可以睇到我的演出，角色的冷酷、殘忍乜都收埋，是內在的，比較難處理。《實習天使》中的黑面神都是一次試驗，用眼神、氣場去感染、威脅人，而《大帥哥》就係另一個層次，要等機會再不同的角色。」

就是《大帥哥》中的一幕，洪永城成為該劇話題之一。（電視截圖）

+ 11 + 10 + 9

Tony在《大帥哥》的進步是有的，待劇集播畢後我們再細數。但回頭看Tony從演初期，他在《載得有情人》、《愛我請留言》這類愛情小品演出自然，但到15年台慶劇《張保仔》中擔正後，另一把批評的聲音進入他的耳中，觀乎當年的小生花旦中，撇去因病辭演的黃浩然，洪永城的確是當時最適任的人選，可惜劇本限制了發揮：「我都想張保仔這種角色可以再出現，玩味同時有更多東西在角色之中，亦可能是這個角色，令到我與其他演員有少少不同。」

洪永城在《愛我請留言》的演出，令觀眾們覺得「呢位演員幾順眼」。（tvb.com）

演出中找自己 拒做偶像：我講完自己都噴笑！

Tony很清楚，「張保仔」這個角色帶他深入演戲人生，但在這條路上永遠總有改進的地方：「我演技仍需要去浸，再增加些人生閱歷，可以令到你在螢光幕有信心及魅力，但要慢慢培養，我年資淺但年紀不小了！希望再有更多感染力，令觀眾更喜歡看到我，希望觀眾再給我多點時間去努力。」五年來找到自己的路線嗎？「偶像型演員？講完自己也噴笑！但我覺得自己有少少引人笑的能力，或者我要善用這個能力，朝這個方向，希望潛台詞或心態上都感動到觀眾，我不敢說我是喜劇演員，但大家見到我被激嬲覺得很好笑，可能就像你身邊某幾個總被欺負的人。」

雖然發揮受劇本所限，但「張保仔」的形象已離不開洪永城的演出。（網上圖片）

過去一年的遺憾

「番去做主持啦！」批評的聲音總愛這句說話，但亦引證了Tony在旅遊節目的主持功力。回首今年Tony拍了三部劇集，但在主持崗位上他缺席了。「11月底到12月這個時間原本我不在香港，應該身在平壤拍一個新節目，再一次探訪北韓，但因為政治原因當地政府無法接待，令到我去不到這個行程，其實已定好五集節目內容，旅行社、政府亦已傾得七七八八，平壤同三年前已經好不一樣，一個封閉國度門慢慢打開，在真正打開前值得再探索一次。年尾原本有另一個去印度的節目，被擱置到下一年，說著說著都有點慚愧！」

洪永城主持的旅遊節目反應好，他堅持參與構思令質素有保證。（網上圖片）

Tony講起主持旅遊節目便眉飛色舞，更忍不住向記者透露一個新節目的計劃，初步構思叫《我老公叫洪永城》。嘩，聽起來有點粉絲向喎！提到他對主持旅遊節目的熱誠，Tony直認說：「熱情我有很多，我好想多做另類節目、旅遊到外地甚至是本地，希望令觀眾視可以更闊的視野，做這件事一定要有呢個宗旨同目標，因為主持是代表觀眾視野，這是我最大的責任。」