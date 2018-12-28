【劉德華演唱會】2019年台灣站無望　小巨蛋以「期間太長」駁回

天王劉德華自本月15日起在紅館舉行一連20場《My Love Andy Lau 劉德華 World Tour》，事隔八年與歌迷重聚。而華仔在首晚演出後接受訪問，透露2019年將不會有任何外地演唱會，當時他指原因是女兒劉向蕙升讀小一，首先會將時間留給家人，預告在2020年繼續巡唱，歌迷得知後無不哄動，但亦會靜待華仔公布海外演唱會的進一步消息。

華仔的海外演唱會原來已在安排當中，可惜場地方面無法配合。（黃國立攝）

而在今日（28日）台灣媒體消息指出，華仔曾計劃過2019年台灣站的檔期，其所屬台灣映藝向台北小巨蛋申請2019年十月檔期，以唱三日休一日，一連八場計算，加上舞台搭建以及拆除時間，總共向小巨蛋方面申請14天檔期，無奈台北市文化局以「期間太長」為由駁回。

台灣站將會在2020年之後，或會少於八場。（黃國立攝）

而華仔所屬台灣映藝回應，承認按照規定確實申請到2019年10月檔期，但到幾星期前才收到通知未能安排，為求順利演出，將繼續申請其他檔期。估計華仔要在2020年才有機會登上小巨蛋，並需縮減場次或會少於八場。

除了台灣站外，其他海外演唱會尚未有消息，但相信貼心的華仔已在計劃當中。（黃國立攝）