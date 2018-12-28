【演員的品格】楊天宇6呎高爆肌小鮮肉　網民勁buy：潛力股！

擁有爆肌及六呎高model身形嘅影壇新人楊天宇（Angus），今年只得24歲，畢業於美國西雅圖華盛頓大學，主修經濟，除咗讀書叻，佢同時亦是一名運動健將，曾是校內排球隊、欖球隊及手球隊隊員。讀完書返嚟香港，就加入娛樂圈，為娛圈增添一名小鮮肉。

Augus 為雜誌拍的爆肌相，佢唔只個人夠高，學歷又高，呢個package O唔OK？

Angus去年簽約英皇娛樂成為旗下演員，隨即就有機會同林峯、蔡卓妍、方中信等合作拍攝網劇《PTU機動部隊》，又喺吳浩康《較早前錄影》MV中飾演男主角。最近參加內地綜藝節目《演員的品格》，在節目中與其餘59位新人演員，會通過為期百日嘅品格訓練同演技強化，粉絲可以全程參與投票，最後亦會由專業老師團選出實力最強嘅八位演員，為佢哋度身訂造劇集。

Augus (右一)一入行就有機會同師兄師姐拍網劇《PTU機動部隊》。(視覺中國)

於節目第一集，各位新人演員首先進行分班考試，揀選一啲經典嘅電視、電影劇情，進行重新演繹，考試分為三部份，包括單人表演、雙人表演同埋模仿演，而且只得24小時練習，相當具挑戰性。因為Augus 後生又一身爆肌，令一眾姐姐網民勁興奮：「加油，潛力股！」、「發現了一個寶藏男孩。」