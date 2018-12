【KBS歌謠大祝祭】重現少女時代舞台　TWICE子瑜性感致敬miss A

《KBS歌謠大祝祭2018》於今天(28日)舉行,多組人氣偶像BTS防彈少年團、EXO、Wanna One、TWICE和Red Velvet等都獲邀出席,為粉絲帶來最精彩的年末表演。當中不能缺少的合作舞台,亦是粉絲最期待的部分之一。第一部表演中,一眾女偶像就合作致敬前輩少女時代和missA。

除了宇宙少女和搞笑女團Celeb Five合作的開場舞台外,TWICE多賢、Red Velvet Yeri、GFRIEND Umji、Oh My Girl Arin、LOVELYZ Kei和(G)I-DLE中國成員雨琦,首先一同帶來致敬前輩少女時代的表演。6位成員唱出組合於2007年推出的《Kissing You》,手持當時前輩標誌性的波板糖道具跳舞,散發可愛的少女味。少女時代成軍11年,雖然經歷過成員變動,可是在韓國K-Pop界的地位一直沒有動搖。多首大熱歌如《Gee》和出道歌《Into The New World》等,都是後輩女團經常Cover的歌曲。

見到一眾女團成員手持波板糖道具,相信一眾資深K-POP粉絲的回憶立即湧出來!(影片截圖)

除了清純舞台外,TWICE子瑜、Red Velvet Joy、GFRIEND Sowon、Oh My Girl祉呼、LOVELYZ美珠和MOMOLAND妍雨,則向另一女團前輩miss A致敬,帶來《Hush》的性感舞台。《Hush》於2013年推出,一眾後輩也仿傚當時前輩伴著大型鐵架的表演。其中子瑜早在《SIXTEEN》選拔成為TWICE一員時,已與娜璉和定延一同表演過《Hush》,不少ONCE(TWICE粉絲)都大讚子瑜幾年間的進步。其中擔正的正中位置的子瑜今天竟罕有地賣性感,穿上黑色小背心,在台上訓身演出,非常吸晴!

Twice子瑜性感出場,向前輩miss A致敬,令粉絲非常驚喜。(影片截圖)