【大帥哥】馬蹄露誓做御用八婆　攞過「最厭惡角色大獎」後無來者

馬蹄露在《大帥哥》中飾演朱姝，即裘大嬸，亦即是昇威鎮鎮長夫人，是劇中繼張衛健所飾演的大帥哥狄奇之外，全劇最口齒伶俐的第二人。她在劇中經常與大帥哥鬥嘴，雖然她每一次到最尾都會因為不敵大帥哥的「權勢」而示弱敗走，惟二人對戲的環節，往往能夠做到恰到好處，能夠在成為「噪音」的界線前鬧完收工，約20秒的對話，二人合計說出超過150字的對白，正正是一場相聲表演的語速！

點擊下圖數下呢2X秒馬蹄露同張衛健講咗幾多隻字：

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「八婆」的佼佼者

正所謂「好佬怕爛佬、爛佬怕潑婦」，這剛剛說明了曹永廉所飾演顧落蘆、大帥哥和裘大嬸的三角關係。裘大嬸的角色性格非常鮮明，諸事八掛、尖酸刻薄、唯「財」是用，是正宗大家口中的「八婆」佼佼者。而馬蹄露的演繹亦非常到位，將「八婆」的特徵表露無遺，既是惹人討厭，同時又生動盞鬼。

其實馬蹄在拍攝《大帥哥》期間曾患肺炎要留港治理，令她不過完成內地外景的戲份：「我總共有17場戲無拍到，係我從來未試過嘅！因為病而完成唔到，係我嘅一個遺感。」眼利的觀眾可以留意一下，很多「大堆頭」的場境都少了馬蹄的踪影。（劇照）

「最厭惡角色演繹大獎」的唯一

其實馬蹄之前演過的「八婆」角色多不勝數，打從第一次參與無綫劇集《真情》，就已經憑歸亞美（May May）一角成為「八婆」的代表，1997年的《千星輝賀台慶》中，馬蹄更成為到目前為止，惟一一個「最厭惡角色演繹大獎」的得主，自此「八名遠播」。及後亦在不少劇集中飾演八婆或潑婦的角色，例如《來自喵喵星的妳》的人事行政主任崔瑞貞、《鬼同你OT》的馬美貞、以及《皆大歡喜》的白合姐等等。雖然角色定位非常類同，但馬蹄卻槳在其中：「其實我可以拍戲嘅時候鬧人都幾宣洩到自己嘅情緒，因為平時喺街度無可能鬧人架嘛，但我拍戲可以咁做喎！唔止呀，我仲可以鬧張衛健，真實世界邊有可能？」

馬蹄露大讚張衛健是一位大好人，從他身上學到做一個演員應有的熱誠，以及待人的友善：「佢日日都帶好多嘢食嚟開工，係佢叫佢個助手去買嘅。」（電視畫面）

張衛健給馬蹄露的建議：要做到八婆之中嘅八婆！

劇集出街後，馬蹄收到張衛健訊訊息：「你做得好好。」

其實馬蹄做八婆的代表，確實是被定了型，但慶幸張衛健的一席話，令馬蹄有所頓悟：「當時佢同我講，佢建議我嘗試做同一類型嘅角色，但要有唔同嘅演法，每次都係做八婆，但要每次都有唔同，要做到八婆之中嘅八婆！」其實馬蹄都正在為此作出嘗試，例如她在《蘭花刼》中為八婆加插一段上海話對白，試圖令角色和劇情更為突出，雖然最後劇組因「觀眾不愛看字為由」而把這段戲cut走，但馬蹄亦不言氣餒，等待觀眾能夠多留意自己演繹上的分別。