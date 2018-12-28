【KBS歌謠大祝祭】Wanna One收父母親筆信　11人灑淚直播現場

KBS歌謠大祝祭2018》今天（28日）於韓國首爾舉行，亦是距離限定組合Wanna One解散的最後4天。於是今天KBS特別為了11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖，準備了各自父母的驚喜片段，令他們現場即時灑淚。

Wanna One首先帶來《I.P.U.》的表演，隨後現場暗燈，並在螢光幕上播出11位成員，父母提前準備的片段。除了有親筆信外，亦包括對每位說的打氣說話，多謝Wanna One年半來的努力。當Wannable（Wanna One粉絲）都以為Wanna One已提早看到影片，沒想到偶像原來也是在台上，首先看到大會準備的驚喜禮物。姜丹尼爾、尹智聖、裴珍映和李大輝等人都邊看邊流眼淚，朴志訓更是淚流不止。成員隨即唱出慢歌《12th Star》，令現場氣氛變得更加傷感。不少成員開口唱歌時，也不時哽咽，相信粉絲也看得非常心痛。同時與Wanna One一同渡過這一年半的回憶，也立即浮現出來。

Wanna One今天為粉絲帶來《I.P.U.》和《12th Star》的表演。（影片截圖）

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朴志訓由影片播出後，就一直淚流不止。（影片截圖）