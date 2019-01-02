疑爭奪女兒撫養權　楊冪忍無可忍：請不要在不知情情況下亂造謠

內地女星楊冪同劉愷威於上月透過工作室發出聲明宣布離婚，正式結束5年的婚姻生活。雖然已經白紙黑字表明是和平分手，但仍引來外界許多揣測。繼日前她被爆在3年時間內只陪伴女兒小糯米37日之後，近日在網上疑爆出她在朋友圈中的貼文，言語間似乎話中有話，被猜測可能是要爭奪女兒的撫養權，再一次引起廣大討論。

楊冪同劉愷威已於上月宣佈結束婚姻生活。（視覺中國）

被外界公認少同女兒接觸的楊冪，今次在朋友圈中發的貼文似乎是想回應外界的指責，132個字盡數自己多年以來的委屈：「順產生不出又換剖腹產的，痛得死去活來的人是我。帶著小糯米躲閃光燈的是我，隔三差五就在粉絲也不知情的時候回家，陪伴小糯米的是我，不會在外面談論糯米吸引人目光的是我。請不要在你們不知情的情況下亂造謠，說一些不存在的事情，我不晒不代表我不愛，我工作不代表我365天天天工作。」

言語中顯示她對女兒的愛不被前夫劉愷威少，被唔少網友認為疑是為爭奪女兒的撫養權做好準備，亦因為如此許多網友都話心疼楊冪，叫劉愷威還小糯米給她。另外，這一則貼文存在的疑點實在太多，皆因說話的口吻唔似楊冪一向作風，加上早前他們二人已經公開將會以親人的身分共同撫養，又何來要爭撫養權呢？

楊冪過去一直被指少照顧女兒。（網上圖片）

外界一直都認為是劉愷威陪伴女兒成長比較多的（視覺中國）

事實上，這一則貼文似係控訴外界覺得楊冪少照顧女兒，都是前夫劉愷威陪女兒的時間比較多。加上上月底網上瘋傳一段劉愷威帶女兒行商場的影片，搞到令人更深信一直以來都是劉愷威陪伴女兒成長，又令楊冪遭到狠批。不過事後他們的公司就發文澄清，其實該影片是一年幾前被影的，誠懇地請求大家尊重2人的選擇，不要打擾孩子同雙方家人，還孩子一個健康平靜的成長空間。」