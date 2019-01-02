【大帥哥．劇透】洪永城做新任大帥　出陰招令張衛健被槍決？　

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《大帥哥》上回劇情提到，艾妞（楊秀惠　飾）收到狄奇（張衛健　飾）的休書，心碎地邀羅義（徐榮　飾）一起遠走高飛，羅義不敢答應。狄奇建議在滋心苑辦婚禮，根本英俊（趙永洪　飾）擔心有陰謀，天嬌（譚凱琪　飾）不以為然。藝妓玲木愛美（林泳淘　飾）悄悄告知狄奇，冬來被囚滋心院密室。馬炭（洪永城　飾）透露狄奇保護沅婉（蔡思貝　飾）只為補償，乘機向她表白。天嬌向艾妞炫耀日式純白嫁衣，艾妞以純白色布置婚禮報復，惹怒天嬌，盡情奴役她。婚宴上，馬炭、顧落蘆（曹永廉　飾）三人與愛美飲酒猜枚，玩樂背後正密謀救人行動。新房內，狄奇勸天嬌放棄一切雙宿雙棲，豈料沅婉突然闖入！

以下內容有劇透，逃生門在此：

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狄奇中槍兼被捕，再一次遇上大危機。（《大帥哥》劇照）

狄奇為救天嬌以及沅婉而再度陷入危機，一行人為救被困的冬來深入滋心苑，結果被困密室，天嬌願意為狄奇開鎖，但要他先殺死沅婉！狄奇堅持要保護沅婉，加上艾妞突然出現，混亂間狄奇不幸中槍！

得知昇威鎮出現日本特務，大帥蒙大同帶兵前來要狄奇交出天嬌，證明沒有勾結日本人，狄奇拒絕但馬炭有所行動，令大同不滿下令監禁狄奇於三天後槍決，並宣布由馬炭接任昇威鎮大帥。成為新任大帥的馬炭受盡冷言冷語，直至遇到娸娸（簡淑兒　飾）才心頭一暖，到底他會否「黑化」，或是早有計策與一班兄弟救出狄奇，就要繼續追睇。

馬炭到底會否念及昔日兄弟情？（《大帥哥》劇照）

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