【大帥哥】張衛健好人到噴汁　窩心設定令綠葉演員都有戲交！

記得周星馳主演的電影《喜劇之王》中的一句經典對白：「臨時演員都係演員」！其實無綫劇集《大帥哥》公布開拍之初，「張衛健回歸擔正」七隻字已經幾乎掩蓋了其他所有訊息，與誰合作？Who cares？什麼題材？Who cares？什麼角色？Who cares！？而當大部分觀眾都把重點放在張衛健身上的時候，「大帥哥」以行動告訴你，《大帥哥》並非張衛健的獨腳戲！

張衛健對所有台前幕後都非常尊重。（劇照）

張衛健好人到噴汁

「型到噴汁」一句，是張衛健在《大帥哥》的其中一句口頭禪，而在真實世界，張衛健除了是「型到噴汁」的同時，亦「好人到噴汁」。自劇集出街之後，《大帥哥》一眾台前幕後頻頻出席公開活動做宣傳，每當記者做訪問時提到張衛健的時候，所有人除了讚嘆他的演技和才能、在他身上學到演員的專業之外，亦大讚他好人到極致，例如曹永廉和馬蹄露就曾在訪問中透露過張衛健每天都會準備好一大堆零食和飲品供劇組所有人員享用，台前幕後幾乎所有人的名字都會記得清楚等等。而作為演員，最受惠的當然是能夠在鏡頭面前一展所長，全靠大帥哥，多位綠葉演員包括魏惠文（華叔）、黃梓瑋（娥姐）、曾慧雲（英姐）都可以好突出！

點擊下圖睇吓華叔、娥姐、英姐點交戲：

魏惠文（華叔）篇​

+ 2

黃梓瑋（娥姐）曾慧雲（英姐）吳珮如（夏蘭）篇

+ 7 + 6 + 5

馬蹄露：工人啲對白邊會寫㗎！

話說回來，在過往的影視作品中，一些被稱為閒角例如管家、僕人、下人、街坊會有「演出」的機會？一般都是行行企企、食飯幾味，正如演慣綠葉的馬蹄露在接受《香港01》記者訪問時都有說過：「本身個劇本，工人啲對白邊會寫㗎！全部都係大帥哥加畀佢哋㗎，例如佢掉棍、除眼鏡、幫手搣鬚呢啲，佢可以自己做㗎，都可以放低支棍㗎，但佢選擇要華叔呀，英姐佢哋幫手，令到人人都有戲交！Dicky真係對每個人都好有心。」

（劇照）

魏惠文：喜劇就係要有火花

「有戲做就梗係開心啦！其實大概有一半係阿Dicky加畀我哋。我哋成日都話劇本係死嘅人係生嘅，尤其係喜劇，好多時都要去到現場一齊撞出嚟，呢就係火花。」魏慧文提到其中一幕令自己非常深刻，就是在第二集譚凱琪和楊秀惠揀房的一幕：「本身嗰一幕就係好平淡咁叫三位夫人去揀房，之後佢喺化妝嘅時候就走嚟同我講想我咁講，加咗段36、24、36，然後我就不斷反駁佢咁。其實唔加都完全無問題，但加咗又會覺得成件事好似完滿咗，而唔係淨係得Dicky一個人做晒！」

「咁如果佢上圍得十幾，腰圍加下圍有80幾，你照殺呀？」呢句真係好好笑：