【大帥哥】張衛健心血來潮挑戰極限　3分6秒一鏡到底考盡功力

由張衛健領軍的熱播劇《大帥哥》有否吸引你追睇？不少「電視精」每晚捕在電視機前（或在網上追看）發掘細節，而周五（28日）播出的一集再有意外驚喜，「大帥哥」張衛健、姨太太「艾妞」楊秀惠、「天嬌」譚凱琪、曹永廉以及李嘉合力演出一段3分6秒長鏡頭，少有在電視劇運用「一鏡到底」。據知這一場戲是由張衛健親自提出，絕對是心機之作，即時為大家「回帶」精彩畫面。

整場戲相信拍了不少次，Dicky都有點面紅耳熱。（電視截圖）

劇情講到兩位姨太太突然暈倒，原來是食錯嘢所致，爭寵的二人輪流「愛的呼喚」傾盡力撒嬌，不過周旋其中的張衛健（Dicky）今次就不買帳，因為有工作在身而不勝其煩，最後更決定拋下兩女與兩位手足出發。以上三分鐘劇情透過一鏡到底拍攝，觀眾好可能看完整段才會發現，隨著Dicky腳步在兩女房間出出入入、急促的對白，令人身歷其境煩躁指數急升！

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一般情況下，電視劇會以多部攝影機從不同角度拍攝，顧及演員靚樣上鏡外，亦方便後期剪接，演員只要步入鏡頭內按劇本配合演出便告完成。而長鏡頭在電影拍攝上較常見，但礙於拍攝工作繁重加上容易「穿崩」而罕有運用在電視劇上。

每次Dicky進入走廊，兩個房間的演員便要做好準備。（電視截圖）

拍攝方式亦完全不一樣，演員以及掌鏡的攝影師需要事先排練，演戲的同時亦要注意鏡頭的位置，若然走錯一步便會導致NG重拍。在《大帥哥》中攝影師一直緊隨Dicky穿插於多個場景之中，便講求二人間的「步法」。除了帶動鏡頭的Dicky與攝影師外，亦要讚讚兩位靚女楊秀惠及譚凱琪，每次進入鏡頭前便要準備就緒，當鏡頭從自己身上離開，便要急急準備下一次入鏡，每次鏡頭回到身上時間可能有誤差，考驗準確反應的「執生」能力。

秀惠將剪刀遞到鏡頭前，其實好考Timing。（電視截圖）

無獨有偶，十月播出的港台劇集《火速救兵IV》亦運用了同樣手法，在首集以「一鏡到底」帶大家在消防局中走一圈作體驗，三分多鐘的片段到消防員動員「去車」結束。三分鐘片段在整部劇集佔極少篇幅，但最難得是一班電視人願意騰出時間及精神作新嘗試，每一幕都是心血結晶，兩者同樣不容錯過。

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