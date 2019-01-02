【大帥哥】譚凱琪認係日本女間諜　網民讚有川島芳子風範？

由張衛健（Dicky）主演的壓軸劇《大帥哥》播出以來反應熱烈，劇中演員各有看點，飾演「大帥哥」三個老婆之一的譚凱琪（Zoie），真實身份是日本間諜，在昨晚（2日）播出的新一集中，她捉了獨自入省城尋人的冬來（李嘉飾），其後更當面與大帥哥對質，將自己的身份和盤托出，最後成功說服大帥哥宣布與她正式結婚，Zoie循循善誘，將兇狠與溫柔相結合，其「雙面人」角色引起觀眾熱烈討論，不少網民都大讚她表現十分出色！

天嬌（譚凱琪飾）向大帥哥（張衛健飾）表明身份，更成功氹掂大帥哥。（電視截圖）

隨着劇情發展，Zoie背後的計劃亦逐漸浮面，她在劇中一時嬌柔，一時霸氣十足，兩者之間轉變自如，而面對着羅義（徐榮飾）、馬炭（洪永城飾）、顧落蘆（曹永廉飾）的質問，她亦毫不怯場。Zoie這個女間諜的角色大獲好評，而在戰亂時代，確是有很多「女間諜」出奇制勝，千方百計刺探軍情，在華人文化圈中最著名的女間諜，相信川島芳子就是其中一位。

雖然被大帥哥識穿，但天嬌都沒有退縮，反而向大帥哥表明自己是日本女間諜。（電視截圖）

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大名鼎鼎的女間諜川島芳子，看名字像是日本人，但其實是地地道道的中國人，本名愛新覺羅·顯玗，而且還是滿清皇室成員。貴為清朝末代格格的川島芳子，被肅親王愛新覺羅·善耆送給日本人川島浪速做養女，想借日本人之力為大清復辟，也令川島芳子的一生從此被人操縱，她的成長、成名與發跡都與男人有着密不可分的關係，以下我們就來盤點一下影響她一生最深的四個男人。

有「日本諜報之花」之稱的川島芳子一生傳奇，她的種種事跡成為外界討論的話題。（網上圖片）

養父：川島浪速

川島芳子從小在日軍軍國主義學校接受教育，川島浪速對她進行了軍事、政治、情報等多方面的專門訓練，她的思想舉止已日本化。外界傳言指她因被養父強暴，自殺未遂，心理經受了巨大的矛盾和壓力，自此修掉長髪，以男裝示人，更喜歡各種男性化的運動，例如騎馬、劍道、射擊等，她曾發聲明表示「在我出生時，醫生指我傾向第三性。」

川島芳子是清朝肅親王善耆的第14個女兒，後來被養父川島浪速養育成人。（網上圖片）

初戀：日本少尉軍官山家亨

川島芳子的初戀是情人是日軍年輕英俊的少尉軍官山家亨，可惜這段感情未能開花結果。有傳是因為山家亨下不了決心結婚，令川島芳子很受傷，也有傳言指是川島芳子變得冷淡薄情，最後無疾而終。初戀受挫對川島芳子的影響很大，被視為是她人生中的一個重要轉折點。

川島芳子以男裝示人，外界對她評價不一，有傳她是因為被養父強暴受挫，亦有傳聞指她認為男裝是避開危險的保護色。（網上圖片）

丈夫：蒙古貴族甘珠爾扎布

滿清皇族與蒙古人有聯姻的傳統，1927年，川島芳子遵循亡父善耆的遺願，與蒙古獨立勢力首領巴布扎布的次子甘珠爾扎布結婚。兩人的結合是一樁政治婚姻，但是川島芳子與老公毫無感情，純屬互相利用，僅僅三年她就選擇了叛逃，轉而接近日本關東軍。從此開始她危害國家的活動，犯下罄竹難書的罪行。

川島芳子嫁給蒙古貴族甘珠爾扎布，兩人純屬政治婚姻。（網上圖片）

情人：日本間諜田中隆吉

1928年川島芳子加入了日本在上海的情報組織，開始了她的間諜生涯，當時她的直屬上司是日本間諜田中隆吉少佐。川島芳子其後作為日本間諜暗中參與了九一八事變和一二八事變組，又擔任滿洲國「安國軍」總司令，參加熱河作戰。她不僅具有領導才能，也有女性的嫵媚，以美貌和多才多藝混跡於上流社會，為日寇搜集情報，被稱為「東方的Mata Hari」（在第一次世界大戰中充當德國和法國的雙重間諜）。

川島芳子參與了九一八事變和一二八事變，這兩件歷史大事也是她間諜生涯的高峰。（網上圖片）

隨着日本戰敗，川島芳子最終遭中國法庭以叛國罪名槍決。不過，審訊及槍決過程均未有公開，令謠言四起，指死去的是另一名替身。

川島芳子最後因漢奸罪被判死刑，悲劇的結局也令她的一生更富色彩。（網上圖片）

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