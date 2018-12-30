【大帥哥劇透】張衛健懷疑大帥府有臥底　二五仔唔通真係佢？

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《大帥哥》上回講到，冬來（李嘉　飾）終於得知毒氣彈所在地，但天嬌（譚凱琪　飾）使計聲稱少帥失蹤，令沅婉（蔡思貝　飾）找到少帥同時看到地圖，知道毒氣彈位置。當狄奇（張衛健　飾）打算出發偷走毒氣彈，天嬌設計令艾妞（楊秀惠　飾）暈倒，令狄奇無法抽走離開。就在此時，佘南（古明華　飾）收到有人偷毒氣彈的密函，明顯是沅婉中計，佘南到倉庫果然見到革命黨成員。好在狄奇一早已有準備，降服佘南。馬炭（洪永城　飾）與沅婉救走娸娸（簡淑兒　飾），發現她手上有多個針孔，是被佘南多次注射福壽膏，馬炭怒不可遏，竟折返倉庫殺死佘南報仇。

以下內容有劇透，逃生門在此：

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馬炭又衝動喇！（劇照０

最新一集講到，馬炭希望狄奇交出毒氣彈銷毀，狄奇卻對他不了解自己而感痛心。轉個頭馬炭便跟蹤沅婉與革命黨領袖政清（陳嘉輝　飾）見面，直斥他們的革命只屬紙上談兵。細龜（張達倫　飾）把蒙大帥（蔡國慶　飾）帶到大帥府，連同證人滿仔指證馬炭（黃耀煌　飾）殺害佘南並勾結革命黨，馬炭反過來指控滿仔，狄奇即時大玩俄羅斯輪盤來判斷誰是革命黨，馬炭對狄奇沒有維護自己感失望。狄奇表面雙手奉送毒氣彈予大同，實則用計銷毀所有，此外，狄奇深信大帥府中有內鬼。

至於這個內鬼是誰，不少人猜測就是慢慢成魔的馬炭，去到後來他更爆出沅婉父親之死的秘密，更坐上大帥的位置，會處決狄奇。不過，如此明顯的套路又是否真的最終結果呢？

佢真係內鬼？咁易俾你估到咩！（劇照）

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