吳岱融將為無綫拍民初劇演大好人　希望有機會開個唱

吳岱融 (Hugo) 出席網台面包台周年晚宴暨頒獎典禮，獲頒共嗚人氣歌手獎項，他表示：「好開心我嘅歌可以引起其他人嘅共嗚，我會盡我能力繼續唱好啲歌。」問到他今年出碟的事，他說：「好期待，自己就嚟喺登六（60歲），好感謝老闆令我喺有生之年可以再出碟，呢隻係我人生第二隻碟，真係好開心，依家已經錄咗兩首廣東同兩首國語。」

吳岱融好開心可以再出碟。（黃國立攝）

問到他唱的是甚麼歌？吳岱融就話：「係啦，我呢個年紀，無理由唱啲小鮮肉情歌㗎嘛。有一首係送畀我太太嘅《回去愛你十億秒》、一首係同歐瑞強合唱嘅《水霞‧風雲》、仲有一首《風大浪大》同埋《我的朋友不簡單》，呢首係講我同一班相識幾十年嘅朋友嗰份友情，大家一齊努力拼搏。」對於古天樂奪得叱咤903的「我最喜歡男歌手」一獎，Hugo笑言：「佢踩過界。」

佢話想開演唱會。（黃國立攝）

雖然好鍾意唱歌，不過Hugo今年仍然是會主力在拍戲方面，會繼續為無綫拍劇：「新劇會喺3、4月開拍，詳情唔講得住，係民初劇嚟，我個角色係好好人嘅。依家播緊嗰套《守護神》入面，我個角色比較搞笑，出嚟嘅反應都好好，好多謝好多朋友嘅支持。啱啱拍完《牛下女高音》，講我哋一班中佬嘅情懷，TVB都有為呢套劇寫咗首歌畀我唱，歌名係《你比我重要》，呢首我都係唱畀太太聽嘅。」至於可會唱快歌又或是跳舞，他說：「我有唱過林子祥嗰首《十二分十分寸》，唱到氣咳，跳舞就唔會喇，我跳到不過我唔會跳。」他又謂希望有機會可以開演唱會，即使唱live確是會有些壓力。

