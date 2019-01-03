【大帥哥．劇透】蔡思貝張衛健反目？　只因洪永城一句說話

《大帥哥》上回劇情講到，一行人跟隨愛美到滋心苑救冬來，但被鎖於密室中。天嬌（譚凱琪 飾）願意為狄奇（張衛健 飾）開鎖，但要他先殺死沅婉（蔡思貝 飾）。狄奇堅持要保護沅婉，艾妞（楊秀惠 飾）突然出現，混亂間狄奇中槍。蒙大同帶兵到滋心苑，要狄奇交出天嬌證明沒有勾結日本人，狄奇拒絕但馬炭（洪永城 飾）已有所行動。大同宣布由馬炭接任昇威鎮大帥，並於三天後槍決狄奇！艾妞打算離開大帥府，羅義（徐榮 飾）則相信馬炭必有辦法救狄奇。

以下內容有劇透，逃生門在此：

馬炭出現制止沅婉的劫獄計劃？（《大帥哥》劇照）

為救出被即將被槍決的狄奇，羅義與冬來計劃劫獄，落蘆指出劫獄會陷現任大帥馬炭不義。羅義分別與馬炭及狄奇商討劫獄行動，同樣遭反對。狄奇的死期只剩一天，沅婉工作時神不守舍，得知羅義的劫獄計畫後與他商量對策，並到監房對狄奇坦白心意，還迫他與自己結婚。

羅義決定單獨進行劫獄大計，艾妞為他餞行，感謝他這位好男人。細龜到昇威鎮監督行刑過程，收到狄奇逃獄的消息後，警告馬炭勿阻礙搜捕。沅婉為狄奇備車逃走，馬炭現身說出狄奇是她殺父仇人，令沅婉晴天霹靂！到底這段三角關係有何結果？就要留意下星期結局周劇情。

觀眾都好關注狄奇與沅婉的感情線會如何走到最後。（《大帥哥》劇照）

得知真相的沅婉，可說為兩個男人傷透心。（《大帥哥》劇照）