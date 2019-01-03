【大帥哥】張衛健譚凱琪舉行日式婚禮　嫁衣暗藏死亡寓意？

TVB劇集《大帥哥》即將踏入結局篇，劇情越來越緊張，吸引不少觀眾追看。在昨晚（2日）播出的一集中，天嬌（譚凱琪飾）與大帥哥狄奇（張衛健飾）決定在滋心苑舉行婚禮，待嫁的天嬌開開心心籌備婚禮，向艾妞（楊秀惠飾）炫耀日式純白嫁衣，而艾妞就以純白色布置婚禮報復，惹怒天嬌。這套稱為「白無垢」的和服，是日本婚禮上新娘穿的禮服，但原來背後的含義絕不簡單。

天嬌（譚凱琪飾）穿上「白無垢」出嫁，與大帥哥（張衛健飾）在滋心苑舉行日式婚禮。（電視截圖）

在中國傳統婚禮中，新娘穿上霞帔、戴上鳳冠出嫁，而婚禮佈置就以紅色和金色為主。但在劇中飾演日本女間諜的天嬌，就舉行日式婚禮，選擇「白無垢」作嫁衣，整套都是純白色，艾妞都不禁認為「大吉利是」，因為白色會令人聯想到辦喪事時的孝服孝帽以及祭奠用的白花等，被視為不吉利。但其實這套「白無垢」大有來頭，正如天嬌所說：「呢套禮服叫做白無垢，係日本神前式婚禮嘅嫁衣，武士家族嘅成員先有機會着。白色代表太陽，是神聖嘅顏色，着起白無垢嘅新娘，寓意住清净純潔。」

譚凱琪見到着上和服的張衛健都大讚好可愛！（電視截圖）

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「神前式」婚禮是日本傳統婚禮，通常選擇在神社舉行，新郎着黑/白底的羽織和男物，新娘則以「白無垢」配搭角隱出場。「白無垢」是表裡完全純白色的和服，從室町時代（1336年－1573年）開始，是上級武士家庭的結婚禮服。「白無垢」是由全白的衣服配件組合搭配而成，無論看得見或看不見的地方都是白色，新娘穿上「白無垢」出嫁，象徵着帶着純潔乾净的身心，在舉辦婚禮儀式後染上夫家的色彩，全心全意成為夫家的一份子。也有說法是「白無垢」有「去死（死にに行きます）」的意思，新娘穿上後就代表她有願意和另一半終老一生的決心，將拋開過去一切，迎接新的一段人生。

這場洞房戲都不簡單，張衛健發現有人一直監視。（電視截圖）

結婚時的「白無垢」禮服，包括打掛、掛下、腰帶、綿帽子、角隠、髮叉、末廣、筥迫、懐劍配件，一般來說是由兩個人幫忙穿，因為步驟複雜，而且講究線條優美和對襯比例，所以新娘穿上後，需要仔細修正體型，大約需要40分鐘的時間。此外，新娘還要戴上白色帽狀的「角隱」，除了像頭紗有「只能讓老公看到臉」的含意，還象徵着「隱藏頭上的角」，日本習俗認為女生忌妒時，頭上就會長角，婚禮上套用在新娘身上就是希望她少生氣，以和為貴。

日本女星佐佐木希曾經在劇中着「白無垢」，不少粉絲都讚不絕口。（電視截圖）

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雖然「白無垢」代表着對新娘的種種期許，但或多或少也代表了日本傳統社會強烈重男輕女的概念，要求女性一切都要謹言慎行，因此如今很多夫妻並不會選擇「白無垢」，希望更重視兩性平權。

天嬌的出浴戲也是今集焦點！（電視截圖）