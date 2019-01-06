【救妻同學會】外闖27年做美指突回TVB　吳瑞庭：舊同事叫我返去

近年不少TVB小生離巢或減產，導致劇集常常出現「撞樣」情況，即同一演員，同一段時間演出多套劇，感覺重覆，網民喊悶，不過偶爾或有驚喜。比如近來《兄弟》、《救妻同學會》兩套劇中，突然出現一位，於香港新一代眼中既熟悉又陌生的演員，而仍未播出的重頭劇《白色強人》，或者剛於元旦深夜播畢的《義不容情》，甚至即將開拍的《降魔的2.0》，都有他的演出，他是久未露面的綠葉影星吳瑞庭。 訪問攝影：梁碧玲

點解叫吳瑞庭做「Cult片綠葉王」？因為佢真係拍過好多有特性而又好睇嘅Cult片，就好似呢套《伊波拉病毒》咁，應該冇乜人唔識。（電影截圖）

俗語說：「人生有幾多十年。」問起十年的自己在何時何地做著甚麼，可能都沒幾個人說得起，更何況是30年前。

吳瑞庭又有「Cult片綠葉王」之稱，講名你未必記得，但如果是喜愛港產的觀眾，就一定認得。

他在90年代電影圈相當活躍，雖然飾演的大多是小角色或配角，但吳瑞庭幾乎甚麼角色也做過 ── 警察、古惑仔、斯文敗類，甚至連三級片也拍，電視劇《淘氣雙子星》、《義不容情》；電影《早熟》、《旺角黑夜》、《辣手神探》，甚至港產Cult片之最的《伊波拉病毒》，還有《南洋十大邪術》，吳瑞庭解釋為何如此博命：「當時機會真係唔多，有人搵你就要去㗎啦，除非係自己接受唔到拍三級片。」

《南洋十大邪術》都係另一套經典Cult片。（電影截圖）

呢套係《古惑女之决戰江湖》，入面吳瑞庭飾演一個呃女人嘅「小白臉」。（電影截圖）

34年跟黎耀祥周海媚做同學 入行後被誤認鄭伊健

吳瑞庭是1985年無綫電視「第三期演員進修班」（記者曾翻查資料，是「第一期」）的學生之一，同期還有視帝黎耀祥和周海媚。所謂「藝員進修班」跟「藝員訓練班」和「藝員招募班」頗為相似，只是訓練內容和課程長短稍有不同。

1985入學，同年即獲無綫羅致，成為合約藝員。初出道時，吳瑞庭也屬「青靚白淨」那一類，最有趣是，當時不少電視迷曾誤認吳瑞庭是鄭伊健：「你知當年仲係好興寄信，當中有啲信好好笑，嗰時伊健仲係喺TVB㗎嘛，我就成日撞到佢。我哋成日見面都會講：『喂，我收到你啲信，好似係寄畀你喎。』伊健又會話：『我收到啲信，又好似係你㗎喎。』哈，可能係因為當時我哋個樣有啲似。（收過幾多信？）我記走嗰時儲咗成個大膠箱嘅Fans信。」

《義不容情》入面的吳瑞庭算得上係英俊小生，他出場不多，卻是其中一位送丁有康（溫兆倫飾）入獄的關鍵人物。（電視截圖）

戲份唔算好重，但係俊朗嘅外表就好突出。（電視截圖）

《蜀山奇俠》與郭富城做拍檔



如是者，吳瑞庭在TVB拍了不少經歷電視劇，當中包括大家耳熟能詳能詳的《義不容情》，以及在1989年劇集《蜀山奇俠》中飾演「笑和尚」伙拍飾演「嚴金蟬」的郭富城。在1992年結束了TVB生活的7年時光，離開時帶著一整個膠箱的粉絲信以及滿滿的回憶，到馬來西亞闖天下，令人意想不到的是，這一走就是27年。「嗰時都係人哋搵我去『馬來西亞HVD』做，嗰邊仲識到黃柏文、惠天賜、尹揚明佢哋，因為大部份都係香港，差唔多二、三十人，好似個小香港嘅地方，真係開心到不得了。」

當時嘅飾演「笑和尚」嘅吳瑞庭同飾演「嚴金蟬」嘅郭富城。（電視截圖）

亞洲金融風暴回流香港 與歐瑞偉留守至最後

1997年亞洲金融風暴，全球經濟受創，連帶馬來西亞HVD也受影響。吳瑞庭坦言，97年算是最「愁」的日子：「我呢啲簽咗包騷嘅藝員係每個月咁出糧，但係嗰時HVD冇錢開唔到劇，我就日日坐喺度驚，因為要還騷㗎嘛。」最後，吳瑞庭還是選擇了離開。「我好記得，當年喺馬拉坐飛機返嚟嘅時候，即係最後一日，我同歐瑞偉係最後兩個嘅香港演員坐飛機返香港。死磨爛磨，唔敢返香港（點解講到好似走難咁？）唔係吖，係因為香港都冇嘢做，瑞偉當年又喺嗰邊結咗婚。」

吳瑞庭廿幾歲嗰時真係勁靚仔。（網上圖片）

曾任夜總會活動搞手 後轉攻美術指導

吳瑞庭在1997年正式由馬來西亞回到香港這個地方，不過他卻選擇做場地佈置的工作，為夜總會安排節日活動，而不是重回TVB。沒錯，真的是舊香港時代盛行的夜總會。「其實間唔耐我都會客串下電影，有人搵我就做。不過返到香港之後幾年，我就去咗幫夜總會搞活動，安排唱歌、跳舞、嗰啲都係我幫手去做。」為甚麼突然間轉行？他回答說：「其實我不嬲都兼職做緊幕後㗎，未入TVB之前，80到90年我都係做緊賣衫Sales，入TVB之後嗰4年未放過一日假，嗰時連埋TVB藝員，同時間仲打緊4份工。（邊度打工？）Sales嗰份Part-Time係幫時裝設計師馬偉明（Walter Ma）賣衫。」

吳瑞庭對上一次返TVB同黎耀祥撞到。（受訪者提供）

吳瑞庭拍劇雖然多數都係做綠葉角色居多，不過有演技又點會怕冇人記得呢。（資料圖片）

曾歷人生低潮：而家都仲捱緊！

「唔好玩我啦，瑞庭哥，你做美術指導同佈景？」吳瑞庭表示自2000年已經減少幕前演出，將工作重心放在幕後，不過卻常常聽到這句說話。「我不嬲都要周圍捱，哈哈，其實而家都仲捱緊。我記得1989年六四嗰排真係好慘，嗰時自己喺旺角開咗間鋪做批發布料同衫生意，你知嗰排成個環境係點，同圍都冇人買嘢，我望住成鋪貨都冇人買，真係流晒眼淚。我仲記得我買咗盒王傑錄音帶喺鋪頭聽《幾分傷心幾分痴》，第一次聽到喊，真係好悲涼。」

呢個香港40，50年代的普遍板間房嘅廠係吳瑞庭搭出嚟㗎，遲啲大家就可以喺電視機上面見到呢個景。（受訪者提供）

為《荷里活有個大老千》任美指 舊同事與太太鼓勵再拍劇



「之後一直都係做幕後，直到幫TVB套《荷里活有個大老千》做美術指導、佈景，其實同係同朋友一齊搞，仲有好多謝美術顧問林偉深同鄭偉文導演，畀咗個咁好嘅機會我參與《荷里活有個大老千》嘅美術設計，可以一齊做嘢真係好開心。嗰陣好多TVB同事、朋友，連太太都鼓勵都叫我返幕前試下，之後再介紹我去藝員部。（藝人部點覆你？）佢哋話：『試下啦，你得嘅！呢個Moment好需要你呢個年紀嘅人。』咁樣囉。（型佬？）哈哈，我都唔多記得，年紀大冇乜記性。不過返咗TVB之後真係好唔同，覺得好受人尊重，又可以見返啲老朋友，真係好多謝樂小姐和珍姐畀機會我再返無綫。（唔做幕後，咪搵少咗？）做幕前其實興趣同滿足感大過一切，其實我都仲有做幕後嘢，不過比重就要少啲，托賴入咗嚟一年都好多嘢做。我個女都8歲啦，而家都係要繼續搵錢，做人最緊要唔好停。」

吳瑞庭在2010年結婚之後就改名叫吳昊嶸，希望婚後過不一樣的生活，再創事業高峰。不過返TVB嘅時候，大家都叫佢繼續用以前個名，所以大家行街見到佢都介可以叫佢「瑞庭」㗎。（受訪者提供）