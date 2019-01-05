【火速救兵】足本劇場版有乜睇？　導演黃偉傑：結局係完全唔同

由香港電台製作的劇集《火速救兵IV》去年底播出後反應極好，今晚（4日）更會在RHK31播出足本劇場版首個單元《火伴》，其實《火速4》早於翡翠台及港台播過，到底劇場版又為何不容錯過？由導演黃偉傑親自解構。

《火伴》兩集播出後反應極好，劇場版中故事將會更完整。（《火速救兵IV》劇照）

今晚播出《火伴》是「金像獎最佳導演」得主黃偉傑的執導作，兩集電視版僅得二十分鐘多的時間，當中有多個大場面環環相扣，緊湊地描寫出歐錦棠、何華超、胡子彤等人的性格，已被封為「消防神劇」。

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不過，這個版本在導演眼中並不完整，他接受《香港01》訪問，透露劇場版才是初心之作：「雖然一開始收到兩集分別21分鐘半的指示，但都係按完整故事咁拍一個導演版，再去剪成兩集，因為（電視版）講唔到我想講的故事，咁做係對唔住班演員、對唔住班觀眾，當我向監製利子良提出，佢好同意呢個做法，仲安排劇場版有機會再播。」

劇場版中「爆人王」歐錦棠與一眾學員亦有更多交流。（《火速救兵IV》劇照）

雖然獲劇迷讚劇情緊湊，但黃偉傑直言電視版過分急促：「係急到冇得抖氣，因為好多文戲都剪晒。（劇場版）足足有52分鐘劇情，比電視版多8分鐘。」導演指好似胡子彤身為新紮學官，但在電視版中與幾位手足的交流不夠多：「幾位學員會有完整個性，到結局時亦會熱血好多。」

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畢業禮一幕在電視版中被狠心剪去。（《火速救兵IV》劇照）

若然觀眾喜歡《火速4》相信對結局位置感到愕然，導演指劇場版結局位就是必睇的地方：「其實最大不同之處，係電視版結局位後多出足足兩場戲，交代每個人去向，同埋爆人王（歐錦棠）的心境變化，呢個結局會熱血好多。」

劇場版將會完整呈現故事中「傳承」的精神。（《火速救兵IV》劇照）