《男朋友》朴寶劍兩個字攻陷宋慧喬　古巴浪漫夜景下錫足分半鐘

雖然tvN人氣韓劇《男朋友》第9及10集收視有些少回落，不過朴寶劍和宋慧喬的感情線，劇迷一直都非常關注。昨天（3日）播出的一集，兩人在古巴重遇，更情不自禁在當地浪漫的夜景下，咀足分半鐘，大派閃光彈。朴寶劍當時更用一句說話攻陷姐姐宋慧喬的心，究竟是那一句說話呢？

第10集《男朋友》講到宋慧喬因要處理酒店的業務，所以再次飛到古巴，亦即是兩人首次遇見對方的地方。朴寶劍知道女方要去古巴後，也偷偷買機票，打算給她一個驚喜。誰不知兩人竟在古巴聯繫不上對方，宋慧喬得知朴寶劍的驚喜後，走過兩人曾一同去過的Malecon海灘等地方。最後兩人終於在首次約會的Al Carbon餐廳見面，朴寶劍第一句就說：「你有錢嗎？」，亦即是宋慧喬首集被打劫後，向男方借錢時問的問題。可見朴寶劍真的把兩人之間的一點一滴，全部記得十分清楚，非常細心。

朴寶劍從後擁抱宋慧喬並叫對方的本名，當然令女方非常心動。（影片截圖）

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晚上時分，朴寶劍和宋慧喬偷潛入已關門的聖卡洛斯城堡，打算重拾二人當時相識的回憶。喝著啤酒的兩人情到濃時，擅長拋直線球的朴寶劍從後抱著宋慧喬，直呼女方在劇中的名字「秀賢」。韓國文化中，只有非常親密的家人、朋友或情人才能直稱對方的名字，更何況劇中的宋慧喬不論年齡和職位上都比男方高，所以朴寶劍鼓起勇氣直呼對方前，亦必須清楚確定對方的心意。當然喬妹就非常受落，更害羞地回應：「現在這樣稱呼嗎？也不錯啊。」然後兩人就在古巴的夜景下，激情互錫足足分半鐘，睇到劇迷面紅耳赤。

兩人已在《男朋友》親吻過三次，這次更長達分半鐘！（影片截圖）