【最美的時光】溫文吳尊竟然同爸爸起爭執　男神因咩事要發脾氣？

近年積極在內地發展的吳尊，前年帶着女兒Neinei和兒子Max參加《爸爸去哪兒5》，在節目中教導小朋友非常有耐心，脾氣溫和，教育方式獲網友大讚。最近他和爸爸拍攝節目《最美的時光》，兩父子同樣低調溫和的性格備受讚賞，不過在最新一集中，吳尊和吳爸爸就因為意見不合起爭執，連一向公認脾氣好的吳尊都忍不住在鏡頭前發火。

吳尊和吳爸爸外貌同樣靚仔有型，性格亦低調溫和。（微博圖片）

吳尊和爸爸不止外型亮眼，連舉止和神態都「神同步」，兩父子都親切溫和，吳尊直言爸爸就像是「生命中的小叮噹」：「爸爸的脾氣也非常好，我從來沒有看過他大聲跟人吵架，他沒有罵過我們，更沒有打過一次。」在最新一集中，吳尊因為擔心爸爸的腰傷，不但陪着他做康復訓練，還建議他去醫院做檢查。不過吳爸爸就不太情願，兩父子還出現了意見分歧。

為了令吳爸爸減輕腰痛，吳尊陪爸爸做拉伸運動。（影片截圖）

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擁有凍齡外貌的吳爸爸，保鮮秘訣就是運動。他經常到健身房和一班老友一起操肌，但在吳尊眼中，吳爸爸的健身方式並不合適，因為爸爸腰椎突出，所以應該多做拉伸運動，而不是為了操肌去練舉重。在節目中他帶吳爸爸做拉伸運動，但吳爸爸卻難以堅持：「我很少做這種運動，還是舉重比較有信心，現在只想溜出去。」吳爸爸的話令他有些生氣：「我覺得他對自己的身體不是很認真。」

兩父子因為體檢而爭執，吳爸爸堅持自己身體狀況OK，唔願體檢。（微博圖片）

為了令爸爸更重視自己的身體狀況，吳尊向爸爸提出做一次身體檢查，最後吳爸爸勉強答應。不過檢查結果卻不是很樂觀，甚至比想像中更差。除了腰椎問題，吳爸爸的膝蓋也有困擾多年的舊傷，最後吳尊不禁發火，還跟爸爸約法三章，但兩父子互不相讓，令場面陷入僵局，一向溫和的吳尊明顯不耐煩，而吳爸爸也藉故離開，希望雙方都冷靜一下。

因為吳爸爸腰傷比以往更嚴重，吳尊亦神色凝重，與爸爸約法三章。（影片截圖）

其實，吳尊的出發點是好的，但是做法似乎就太過強硬。事後他也覺得自己態度差：「其實不應該這樣去逼我爸，因為有時候你就是要讓他慢慢地去消化，要多一點耐心去等待，然後去跟他解釋。」最後他決定用寫信表達自己心中的想法，這種處理家庭矛盾的做法更獲網民大讚。

吳尊最後決定寫信，講出心底話。（影片截圖）