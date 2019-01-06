香港樂壇欠佢一個交代？　張家輝：我唔enjoy喺台上表演

張家輝為他有份主演的電影《使徒行者：諜影行動》進行拍攝工作，是繼電影《使徒行者》後再與古天樂和吳鎮宇原班人馬上陣。問到今集的故事內容，他說：「今次會係全新嘅故事，全新嘅角色人物設定。今集都係有警有匪，有忠有奸、有人要死，有好多臥底，但係我梗係唔講得係邊個啦。我覺得會好睇過第一集，因為成個製作都提升咗，導演好有辦法將第一集《使徒行者》嘅血統帶落去第二集嗰度。大家喺第一集已經適應咗導演嘅手法，喺今集可以更加發揚光大。」

張家輝坦言自己鍾意唱歌。（梁碧玲攝）

提到早前古天樂獲商台頒了《叱咤樂壇我最喜愛的男歌手》一獎，同樣加入過樂壇做過歌手唱過歌的張家輝，亦被網民熱烈討論和吹奏，更指香港樂壇欠他一個交代，對此家輝說：「其實我鍾意唱歌嘅，但係就好驚喺台上面對觀眾，一企喺台上就特別驚同埋會好緊張，我一啲都唔enjoy。啲朋友請我做演唱會嘉賓我表現得好興奮，但其實我心底裡好唔願意，喺度我呼籲大家唔好請我做演唱會嘉賓喇。對住攝影機我又ok喎，做演員就ok，如果揀到啲自己鍾意嘅歌，然後錄咗發放喺電台或者網上平台，我唔使出嚟做騷，唔使上台攞獎，純粹滿足自己，咁樣我ok嘅。」至於可會再拍電視劇，家輝就話自己負擔不到這麼長時間不睡覺。

張家輝、古天樂同吳鎮宇三位影帝再度合作。（梁碧玲攝）