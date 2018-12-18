【賭俠1999】張家輝奠定笑匠之作　「化骨龍」式演繹可一不可再

20年前今日，電影《賭俠1999》上畫，這部奠定張家輝笑匠地位的作品，令他好一段日子繼續拍下不少爆笑作，例如《化骨龍與千年蟲》、《黑馬王子》、《千王之王2000》等，所以對不少家輝迷嚟講，呢部簡直係熟到識背。 要數呢部最經典對白，頭位相信會是︰「X你個街，亞視嚟嘅喂！」不過另外有一幕，佢用好幾首歌名串成一段對白，去說服朱茵向劉德華（阿King）表白一幕，又係好鬼過癮，你又背唔背得番出嚟呢？

搵到劉德華去扶自己一把，晶哥算好有心。（影片截圖）

「家咩姐，我姓甘」一句成名

1998年的張家輝，迎來人生事業上第一個高峰，因為那年年初播出劇集《天地豪情》，甘量宏（Kelvin）一角搶盡主角大頭文（羅嘉良）風頭，一句︰「家咩姐，我姓甘㗎！」盡顯見錢開眼泯滅人性。人氣咁勁，向來有商業觸覺的王晶當然唔放過佢，立即找他拍電影，仲要跟夥拍劉德華，拎番「賭俠」呢個金漆招牌出嚟拍《賭俠1999》，甚有接班味道。

數年後再演賭俠，白頭佬造型特別有型。（劇照）

戲中飾演老千的劉德華阿King，一次出千斷正，掀起打鬥受傷導致色盲外，更誤殺了煙囪（吳毅將 飾），被判入獄五年。出獄後，巧遇一直崇拜他的賭仔化骨龍（張家輝 飾），經歷過不少次出生入死後，更成師徒跟拍檔，King更與化骨龍妹妹晴（朱茵 飾）交往。之後劇情如何不重要，最重要都係睇張家輝點發揮。

當年的朱茵都係尤物代表。（影片截圖）

朗拿度造型都相當經典。（影片截圖）

一口氣串足8首經典歌名

除咗壓軸扮朗拿度呃馬交文，當然仲有經典對白︰「X你個街，亞視嚟嘅喂！」呢下係好笑，但要數佢扮情深，扮有文化一幕，不得不數他慫恿個妹向阿King表白，當中仲用咗好幾首廣東流行曲歌名串連起來，你又記唔記得有邊幾首？劇情講到個妹見到阿King同佢個仔玩得咁開心，不是味兒。

做阿哥的於是激勵佢︰「你咪成日掛住個青面仔，一於飲杯《忘情水》，唱番首《我活得比你好》，《日出時讓戀愛終結》，睇下白頭佬幾時講《你是我的女人》，大家生番個《笨小孩》，咁咪《你的名字「佢」的姓氏》，咪《愛是永恆》囉，你《總有一天等到「佢」》」一口氣串起8首廣東經典，仲要全部都係劉德華同張學友嘅歌，好懷疑都係張家輝的自選集。

呢幕一氣過勁數一堆歌名，其實幾似佢扮有文化的特色。（影片截圖）