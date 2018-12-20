【廉政風雲】張家輝後生造型驚喜現身　最大伏線力阻劉青雲打老虎

由麥兆輝執導、劉青雲、張家輝及林嘉欣主演的《廉政風雲》，成為來年賀歲猛片之一。電影首條預告今日終於出爐，當中多位重量級演員，包括劉青雲、林嘉欣、方中信及袁詠儀亦有亮相；然而他們也不及張家輝搶鏡，事關預告片尾閃現了一個由特效化成的年輕張家輝，這令電影多了一番神秘感。究竟為何張家輝需要變成年輕，據知跟整個劇本有莫大關聯。

繼《竊聽風雲》系列後，麥兆輝及莊文強再度聯手，創作出《廉政風雲》系列。（網上擷圖）

繼《竊聽風雲》系列後，麥兆輝及莊文強再度聯手，以廉政公署為題材，炮製出《廉政風雲》系列。電影找來兩大香港電影金像獎影帝劉青雲及張家輝、金馬獎影后林嘉欣主演。

《廉政風雲》找來張家輝及林嘉欣等人主演。（網上擷圖）

今次劉青雲與林嘉欣飾演兩夫婦，更是在廉政公署共事的拍檔，兩人無論是夥伴關係以及婚姻感情，在戲中都備受考驗。而首條前導預告長約1分鐘，電影開宗明義，由袁詠儀問劉青雲，他想怎麼樣，而劉青雲則沒有隱瞞，直言要︰「打大老虎」。而鏡頭一轉就見到張家輝的出現，相信劉青雲口中的「大老虎」，就是張家輝。

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打大老虎的背後，劉青雲卻受到不少阻力，其中有來自駱應鈞的。（網上擷圖）

可是，疑似有人希望阻撓劉青雲，預告片中見到他跟方中信講「只差一步」，但卻遭對方力勸「係唔係想幫忙」。或者這隻「大老虎」背後，有不同重要人物撐腰。雖然暫時未有完整劇情公佈，但影迷從預告片中，可以感受到緊張的氣氛。而去到最後，預告片更出現一場最令人大惑不解的畫面，張家輝以少年造型登場。然而為何有這一幕，相信或要留待明年上映時才有答案。