【心冤】葉念琛欲搣甩「MK活地亞倫」稱號　惠英紅：可以衝出香港

福斯傳媒集團（Fox Networks Group）製作的原創華語迷你劇《心冤》，劇中的陣容亦非常強勁，包括有影后惠英紅、影帝級人馬黃秋生及謝君豪，率領一眾新晉演員演出。而今次的劇本會以三單曾經轟動一時的香港奇案 — 富家女綁架案、弒雙親碎屍案及警察宿舍滅門案為藍本，由首次拍攝迷你劇的葉念琛執導。

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惠英透露今次飾演Madam在揣摩角色的時候，平時會以男性化去演繹，但對著黃秋生飾演的丈夫會很女性化，表現柔弱一面，會一齊食雪糕拍拖傾心事。而黃秋生則笑指在拍攝時，都驚訝可以親身見到惠英紅竟可以如斯溫柔。（劇照）

首兩集改編羅君兒綁架案

《心冤》故事主要講述飾演破案無數的的女督察寶飛鳳（惠英紅飾），面對神探丈夫劉偉義（黃秋生飾）捲入殺警事件，並與祁德勝（謝君豪飾）展開正面交鋒，日常行動受祁德勝一隊貼身監視及調查。

首兩集《心冤》就改編了發生於2015年4月25日的「羅君兒綁架案」，這單綁架案轟動全港。羅君兒為成衣集團Bossini創辦人羅定邦的孫女，被7位綁匪在凌晨時分潛入羅氏的獨立屋別墅，將羅君兒擄上飛鵝山，並致電羅君兒父親羅家駒索要贖金，經過討價還價後，由原本的4千萬壓價至2千8百萬。期間，羅君兒記下綁匪的相貌，主動和綁匪攀談，安撫綁匪情緒。收到贖金後，綁匪將羅君兒釋放，直至同年5月3日至6日期間陸續拘捕綁匪及尋回贖金。

2015年發生的綁架案後，堅強的羅君兒前年將親身經歷化成文字推出《歷劫生命》，並在書中憶述曾與綁匪大談人生觀。（羅君兒Instagram）

注：內含劇透，逃生門在此

改編版案中有案 富家女遭外公性侵

《心冤》改編後的版本跟真人真事截然不同，富家女羅天儀（談善言飾）被綁架，而綁匪史無前例地高調對警方作出挑釁。不只把虐待肉參的片段於各大社交網站發布，借此製造混亂，令警方疲於奔命，頓失方向。不過，寶飛鳳（惠英紅飾）在調查中發現一些不為人察覺的蛛絲馬跡，因為在另一謀殺案的兇手陳學聰（陳炳銓飾）的出現，揭發原來此次綁架實為案中有案。

原來，羅天儀10年前曾經被綁架，但其富商外公卻不肯交贖金而累羅天儀差點被撕票。加上天儀自小就被外公性侵，次數多達41次，種種因素令天儀懷恨在心，故10年後設局自己綁架自己來報復。

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初次接觸血腥品種 欲搣甩「MK活地亞倫」稱號？

《心冤》由被譽為「MK活地亞倫」的葉念琛執導，不過今次他終於能搣甩這個稱號，不再局於拍攝愛情故事。劇中的拍攝手法甚有電影感，每單案件都案中有案，劇情環環相扣，加入血腥暴力之餘，更充滿懸疑感。對於今次轉型為拍攝血腥、懸疑的片種，葉念琛在日前舉行的首映禮上表示：「感謝福斯給予他一個轉型機會，同時多謝製作團隊，以及三位影帝影后後人馬帶同一眾新演員們，大家齊心合力才能夠完成這部作品， 除了影帝影后，各位請期待及留意新晉演員的精彩演出!」

而紅姐對《心冤》的評價極高，她直言團隊拍攝時不是抱著以普通電視劇水凖去製作：「我會稱《心冤》為電影級電視劇，希望作品可以衝出香港，帶給世界各地不同觀眾，令他們對港劇有新穎的感覺!」另外，劇集將於1月7日在衛視電影台或網上串流平台FOX+，一連推出兩集，晚上8點首播。