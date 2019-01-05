【金唱片2019】Wanna One李大輝致敬春夏秋冬　金在奐驚喜彈結他

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》音源部門頒獎禮今日（5/1）隆重舉行，而唱片部門頒獎禮則將於明天舉行。雖然Wanna One今晚沒有表演，亦未有齊人現身，Wannable（Wanan One粉絲）或許會失望。不過金在奐和李大輝則準備了合作舞台，向韓國樂團春夏秋冬致敬。

今晚《金唱片2019》向韓國樂團春夏秋冬頒發「特別賞」，以表揚樂團30年來，對韓國樂壇的貢獻。不過可惜上年年尾，成員之一的全泰寬抗癌不果離世，享年56歲。於是今晚的頒獎上，Wanna One金在奐和李大輝就與歌手鄭仁及音樂人函春浩，合作帶來4首歌曲，致敬春夏秋冬。4人深情演唱，重現前輩的舞台，令現場氣氛增添了一絲傷感。

李大輝用細膩和溫柔的歌聲，向春夏秋冬致敬。（影片截圖）

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當中最驚喜相信必定是金在奐，彈結他自彈自唱的一幕。成為Wanna One一員前，金在奐經常會帶着結他，在韓國街頭表演。可是出道後，他一直少有機會背著結他在台上表演，而這亦是粉絲們的願望之一。沒想到組合解散後，金在奐終於能夠背着電結他在台上自彈自唱，亦算是滿足了粉絲其中的一大心願。

金在奐背上電結他自彈先唱，令粉絲非常驚喜。（影片截圖）