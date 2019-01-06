【3日2夜】被楊潮凱暗嘲係「老雞」　蔣家旻反駁：你睇我啲肉幾嫩

好似睇笑片咁睇，話咁快就睇完晒成集。（IG圖片）

昨晚（1月5日）播出的《3日2夜》由楊潮凱與蔣家旻這對在《天與地》飾演「宋以朗與葉梓恩」的舊拍檔做主持，驟眼看似一男一女的組合有點兀突，吸引又不及鄺潔盈與伍樂怡、劉穎鏇與江嘉敏般吸引，但節目中亦有不少搞笑有趣位，但得大家一看，以觀看搞笑旅遊節目，而不是《3日2夜》的心態，也許會有新鮮的觀後感。

浸浴、浸溫泉係指定動作。（電視截圖）

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就以昨晚（1月5日）一集為例，除了男生必看的女主持浸浴畫面以及大家期待已久，楊潮凱抬神龕橋落水濕身的畫面外，兩人之間互動和對話實在令人會心微笑。其中一幕說到他們到一間店鋪食手打烏冬，連帶再自己打麵團學做烏冬。不過兩人不是用手，而是用腳「踩」烏冬麵團，還要一邊隨歌起舞一邊踩，再配合楊潮凱十級浮誇的動作，實在非常惹笑。「工作」完畢後，楊潮凱和蔣家旻還互嘲不想吃有對方「腳氣」的烏冬。

用腳踩烏冬麵團，應該同用腳踩葡萄釀酒有異曲同工之妙。（電視截圖）

節目尾段，他們還到了一間「骨付鳥」專門店食「雞脾」，其中分別點了老雞和嫩雞所做的雞腿，蔣家旻亦說出了一個冷知識：老雞、嫩雞，其實並是指雞的老嫩之分，而是指雞種的名稱「老雞」和「嫩雞」。兩人試食時，蔣家旻表示：「女人鍾意食嫩雞多啲。」而楊潮凱卻即時更正表示：「應該係男人鍾意食嫩雞多啲，食完成餐，識揀嘅一定係揀嫩雞。」蔣家旻之後就解釋了「老雞」和「嫩雞」的分別，怎料楊潮凱卻爆出一句：「我真係替你難過，我以後會對你好啲。」似是用相關語暗嘲​蔣家旻單身，所以是「老雞」。蔣家旻也反駁說：「你傻㗎，邊個話我係老雞吖？你睇下，我啲肉幾嫩？」

楊潮凱一句就擊中蔣家旻痛處。（電視截圖）