【粵語好聲音】張衛健跑騷不忘宣傳　唱《大帥哥》主題曲觀眾興奮

張衛健主演的TVB壓軸劇《大帥哥》在內地網站優酷的點撃率（截至3日）已經突過5億，劇集亦帶挈他人氣再次急升！跨年期間，張衛健更化身空中飛人外出登台搵真銀，一連出席央視跨年《啟航2019-中國音樂盛典》、央視《放歌新時代2019新年元旦晚會》、珠江頻道《粵語好聲音跨年盛典》和央視綜藝頻道《奇幻嘉年華》四大晚會，相當厲害！

內地個個台都有大帥哥嘅身影！（微博照片）

人氣爆登！！！（微博照片）

唔知一場賺幾多呢？（微博照片）

唔知係咪今年跑得最多跨年晚會嘅藝人呢？（微博照片）

當中，張衛健除了在央視跨年《啟航2019-中國音樂盛典》中深情獻唱《我的中國心》。他又在《粵語好聲音跨年盛典》分別演唱《大帥哥》主題曲《大無畏》和經典歌《你愛我像誰》，台上台下一齊又唱又跳，氣氛High爆。張衛健在台上更講道：「唔好叫我張衛健，叫我…（大帥哥）叫我…（大帥哥）！有冇睇呀？（有）好開心，希望大家鍾意《大帥哥》！2018年即刻就過去，希望大家2019年會比2018年更好！」張衛健更下台與粉絲握手，親民到極！

大家覺得張衛健唱廣東歌好聽啲定國語歌先？（微博照片）

全場觀眾都超high！(網上截圖)

問到新年願望為何，張衛健就搞笑講到想換一個中間分界的髮型，他又提到希望可以在內地開第一次的個人演唱會！

對此，不少網友都有留言指會支持演唱會並大讚張衛健「型到噴汁」！

其實以歌手身份出道的張衛健雖然出過21張個人專輯，雖然他又曾在1993年9月5日舉辦過《張衛健個人迷你演唱會》以及在上年10月舉行過《張衛健2018雲頂演唱會》，但入行35年來，他大多都是以Big Four身份舉辦演唱會，鮮有舉行個人演唱會，難怪張衛健直言舉行個人演唱會一直是自己的心願！張衛健如今人氣再次爆登，相信不少歌迷都會十分支持他唱更多好歌給大家。

大帥哥開演唱會，真係要搶飛喇喂！

點撃下圖台上訪問逐格睇！