【大帥哥】張衛健新秀冠軍出身演得更唱得　5首浪漫情歌好聽到喊

Dicky唔止演得，仲好唱得。

由張衛健（Dicky）擔正做男主角主演的《大帥哥》雖然在無綫的《萬千星輝頒獎禮2018》入面贏不到任何獎項，不過卻贏得了觀眾的喜愛，口碑同收視都相當不俗，不少劇迷更大讚Dicky的演技。其實Dicky演技之好毋庸置疑，並不需要靠視帝一獎去肯定。

而Dicky除了演得，仲好唱得，於1984年參加TVB及華星唱片合辦的「第3屆新秀歌唱大賽」得到金獎入行以歌手出道的他，唱功自然了得，亦奪得過多個音樂歌曲獎項。他主唱的《足球小將》甚至可以說是香港人的童年回憶，除了呢首，Dicky仲有不少好聽的作品，今次就為大家揀選了他的5首必聽情歌，就算相隔咁多年去聽返都一樣咁好聽的。

Dicky於1984年參加第3屆新秀歌唱大賽得到金獎入行並以歌手出道。

《真真假假》

《真真假假》收錄於同名專輯，即是Dicky於1992年推出的首張個人專輯入面的主打歌，原曲是林志穎的國語歌《不是每個戀曲都有美好回憶》，重新配上廣東歌詞，是TVB劇集《捉妖奇兵》（又名《日月神劍續集之聖戰風雲》）主題曲。當時可謂唱到街知巷聞，並奪得了TVB勁歌金曲冠軍歌以及最佳歌詞獎，叱咤903以及港台派台歌曲播放榜的亞軍歌。

呢首歌收錄於Dicky首張個人專輯入面。

《I Love You》

《I Love You》是Dicky《真真假假》專輯中的另一首歌，歌曲的旋律好易上口，歌詞亦都好簡單，Dicky就以極之溫柔的聲線去演繹呢首歌，令到成首歌的意境更加冧同更加浪漫，完全唱出了熱戀中情侶的甜蜜激情感覺。

呢首《I love you》真係冧女之作。

《傾心、傾意、傾神》

《傾心、傾意、傾神》收錄於Dicky的《180°+》專輯入面，亦是一首描寫甜蜜愛戀的情歌，Dicky繼續以他那柔情的唱腔，演繹出對戀人迷戀傾心的愛慕之情。

Dicky唱得好溫柔。

《你愛我像誰》

《你愛我像誰》收錄於Dicky的國語專輯《我(不:)是張衛健》中，是TVB與台灣聯合製作的電視劇《小寶與康熙》的主題曲，並分別奪得TVB勁歌金曲、港台以及新城881的派台歌曲榜上的冠軍歌位置。隨住當年該劇集的熱播，此歌亦成為了一首好受歡迎的情歌。

《你愛我像誰》係劇集《小寶與康熙》嘅主題曲。

《身體健康》

《身體健康》是收錄於Dicky的專輯《齊天大聖 - 孫悟空》入面的主打歌曲，並成為了叱咤903派台歌曲榜的冠軍歌，亦是Dicky的經典情歌。呢首可以說是一首超越浪漫愛戀的感人情歌，歌詞中沒有俗氣的情情愛愛，而是充滿了生活中對愛人的關懷愛惜之情，相信歌詞亦唱出了Dicky對愛妻張茜的心聲。而再加上他深情的唱腔去演繹，真係聽到人心生感動，睇住個MV聽的話，眼淺的人絕對會感動到喊的。

呢首可以算係Dicky嘅經典情歌。

相信歌詞亦唱出了Dicky對佢老婆張茜嘅心聲。

一齊重溫下Dicky呢5首歌嘅MV片段，同埋佢嘅其他靚相啦。