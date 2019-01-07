【心冤】劇本改編真實案件　詳細描述冷血「孝子」分屍方程式

在看有關殺人案件的劇集時候，都會不禁思考究竟主角如何處理屍體而不被人發現兼脫罪。而福斯（FOX）最新推出的原創華語迷你劇《心冤》中，就重演轟動全香港的大角嘴肢解父母案。經過改編後，由吳肇軒將飾演這位冷血弒雙親的兇手，而阮德鏘就飾演其同黨，將整個殺人、肢解及處理屍體的過程帶到熒幕上。

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劇中惠英紅飾演女督察寶飛鳳，主要調查這單父母肢解案件。（影片截圖）

懂得利用傳媒 兇手自我包裝成孝子

談到大角嘴肢解父母案，相信大家印象都非常深刻。這宗案件發生於2013年3月，一對六十多歲的夫婦人間蒸發兩星期後，被發現在屋內慘死，頭顱被割下，屍體被切成數十塊，更分別放入三個膠箱。最令人震驚的，兇手竟然是兩位死者的29歲兒子。兇手在游說父母賣樓分身家不遂後，以買樓為名，將父母誘騙到大角咀兇案現場，將兩人殺害，並教唆智商較低同黨合力肢解屍體，並將父母的頭顱包好存放在雪櫃。事後，他竟然向警方報失蹤、在facebook貼文尋爸媽，並透過傳媒尋親，希望能夠將自己包裝成「孝子」。

吳肇軒於劇中飾演冷血弒雙親的兇手，當中有不少場口需要跟紅姐對戲。（影片截圖）

教唆同黨肢解屍體 爆網上尋找分屍方程式

劇中描述了兇手的犯案過程，飾演兇手石晉的吳肇軒就教唆智商較低的同黨謝永倫（阮德鏘飾）為他肢解屍體，更意圖將殺害及肢解父母的罪名推到謝永倫身上。起初警方都以為謝永倫是兇手，但女督察寶飛鳳（惠英紅飾）卻對石晉深感懷疑，並對他展開調查。最後，石晉承認殺人，更自爆一套分屍方程式，解釋如何將父母的屍體燒毀。

阮德鏘所飾演的謝永倫，被兇手威脅下將屍體肢解，因為智商較低而被兇手玩弄於股掌之間。（劇照）

用針筒將血抽乾 為乾屍度身再碎掉

石晉直言在網絡上找到分屍的方程式，能夠完美地將屍體銷聲匿跡。首先要計算屍體的體重，將死者的體重乘以百份至八，這就等於全身的血液。再用一支二十立方釐米的針筒，在大脾內側開始抽血，大概抽240次便可以抽乾。然後，為乾屍度身，每百份之五分為一份，另將屍肉碎掉 ，每2kg放入一個飯盒入面，逐份每天拿去燒，放在背包裏面，這樣就神不知鬼不覺。當寶飛鳳問到就算每天燒，都不能在這麼短時間內將所有屍體部分燒掉，石晉聞言後就表示，將剩餘的肉碎弄成肉餅，煮給同黨謝永倫吃......

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於真實案件中，兇手向警方承認殺死父母之前，曾在線上遊戲「鐵拳」的群組及Whatsapp群組中，剖白殺人佈局。（劇照）

兇手自認「專業」：成功令屍體不會傳出臭味！

另外，在真實案件中，警方到大角嘴單位發現的人體殘肢多達數十塊，更在打機WhatsApp群組跟朋友「分享」殺人過程。他在群組中表示自己非常專業，除了承認自己將父母屍體斬至一塊塊，更令屍體不會傳出臭味。兇手被捕後，接受警方盤問時表現異常的鎮定，但問到殺人動機時，竟然態度輕佻，聲稱「唔話得你知喎」。直至2014年8月4日，於高等法院展開第一次聆訊時，7位陪審團在組成3日後，陸續因兩位陪審員以該案造成心理負擔為由申請退席，而減至5人。最後，兇手裁定兩項謀殺罪成，被判終身監禁。