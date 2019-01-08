細個打針驚到喊反轉醫療室　胡杏兒：啲姑娘都怕咗我

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胡杏兒今日（8日）以代言人身份到尖沙咀出席流感疫苗宣傳活動，近日香港天氣反覆無常、忽冷忽熱，是流感高峰期，杏兒表示：「身邊嘅近日朋友都病咗，最好預防方法方就係用疫苗，因為好似揸車時扣咗安全帶一樣，有一個保障。況且依家又有新嘅噴鼻式疫苗，唔使再怕打針，因為好多家長都會面對一個問題，小朋友一知道打針就會好驚，所以依家有噴鼻式疫苗，可唔可將所有疫針用晒噴鼻式方法代替，咁啲家長就可以放心。」

近日流感高峰期，杏兒每次出門後會洗手清潔乾淨才抱囝囝。（黃國立攝）

大人打針都會怕，更何況是小朋友？杏兒分享兒時經歷說：「最深刻有一次，小時候讀幼稚園時，媽咪帶住我去打針，一入到醫療室，我未打針就已經好驚係咁喊，連啲姑娘都怕咗我，我驚到將成個醫療室反轉，連啲姑娘都驚咗我，不過依家人大咗，知道係唔痛，但見到都會有啲驚。」

杏兒指囝囝年紀小，打針仲未識驚，若囝囝驚就會好心痛。（黃國立攝）

而胡杏兒囝囝不經不覺已15月大，精靈又可愛，被問到會否孖住囝囝一齊接拍廣告？杏兒笑言：「有廣告商搵過我，之前囝囝太細個，當時怕做唔到客戶要求，如果唔係太高要求我都可以考慮一下，但搵埋老公一家三口就唔好啦。」

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