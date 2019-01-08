【生前約死後】周慧敏喊濕三張厚紙巾　大讃馬仔勇敢真情演出

馬浚偉憑藉自編自導自演舞台劇《生前約死後》，用誠意打動、以淚水感染觀眾，與大家分享生命的真正意義。每場演出都有不少圏中好友親臨捧場，當中包括被馬仔視為最愛偶像的女神周慧敏（Vivian）

馬仔自編自導自演舞台劇《生前約死後》，大獲好評。

Vivian在社交媒體上分享舞台劇觀後感，她說期間用了三大張厚紙巾擦眼淚，雖然盡量克制努力強忍，看完後仍有簡直虛脫的沉重感覺。Vivian讚賞馬仔勇敢又真情的演出，將自己內心深處的故事呈現舞台，非常打動觀眾的心，她更以「So proud of you」獻給馬仔作為鼓勵。Vivian亦感謝顧美華、白耀燦、黃釗鑫、陳志豪等演員的精彩配合，讓她非常滿足看畢今年最期待的舞台劇，更衷心期待未來的電影版本。

獲女神大讚，馬仔一定好開心。（IG截圖）

馬仔很感謝Vivian以及許多圈內外朋友捧場，例如他非常尊重的天文台台長岑智明先生、非常欣賞的高永文醫生、宗教界羅乃萱女士與她的牧師丈夫、多媒體工作者查小欣及陳圖安等等，雖然每場演出都承受極大壓力和挑戰，他的眼睛已喊到細了一半，恐怕會變成一條線，但他一定會堅持下去，保持最佳狀態完成整個演出。