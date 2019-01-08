【守護神】三哥子珊談情地原來係網紅景點　深圳海濱棧道世界最長

TVB新劇《守護神之保險調查》在平安夜首播，雖然被放在「炮灰檔」播出，但仍然有其賣點，在昨晚（7日）播出的一集中，葉子（徐子珊飾）與張東（苗僑偉飾）之間的感情大有進展，兩人相約行山，望着靚景傾心事，不過就有觀眾留意到他們身處的海邊木棧道景色超靚，更在網上掀起熱烈討論。

葉子（徐子珊飾）與張東（苗僑偉飾）相約行山，海景一望無際，原來是劇組到深圳鹽田海濱棧道取景。（電視截圖）

其實這裏是深圳鹽田海濱棧道，平時大家上深圳到網紅熱點打卡，但近海的鹽田由於位置偏遠，人流比較少，是一個非常適合度假的地方。鹽田海濱棧道全長19.5公里，西起沙頭角中英街，東至背仔角，貫穿大小梅沙海灘、東部華僑城，並被譽為世界第一長「海濱玉帶」。棧道依山傍水，充滿濱海風情，全程除了少數落海邊和上公路的台階之外，幾乎都是平坦的海濱棧道，行完全程大約需要5、6個小時。棧道大致分為三段，當中大梅沙西棧道的礁石最漂亮，背仔角的海水最清澈。站在海濱棧道，海景一覽無遺，沿棧道一路前行，可以靜靜感受到驚濤拍岸聲的震撼。

一邊山，一邊海，景色確實非常優美。（電視截圖）

點擊下圖觀看《守護神》裏面的海濱棧道有幾靚：

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海濱棧道坐落在深圳東海岸，碧海藍天，沿途風景美不勝收，因而吸引不少人到這裡徒步欣賞美景，亦可以租用單車觀光騎行。除了本地人之外，近年也有不少人專程到海濱棧道步行，更成為新的網紅打卡景點，而位於深圳大梅沙海濱公園內的著名景點「天長地久石」，因兩塊岩石好像一對鞠躬親吻的男女，加上其中一塊石頭上刻有「天長地久」四字，遂成為了不少情侶及新婚夫婦合照的熱點，更是深圳婚紗照的必拍點。

這對「天長地久石」是著名的影相勝地，不少情侶到這裡影婚紗照。（網上圖片）

而棧道的其中一段途徑鹽田出名的海鮮食街，街上餐館林立，沒有富麗堂皇的裝修，但每間酒家前都有一檔海鮮池供食客自行選擇新鮮生猛的海鮮，亦是大部分深圳人食海鮮的心水地方。大家可以選擇坐在有露台的位置，一邊享受美食的同時，一邊遠眺一望無際的海景，絕對是人生一大享受。

鹽田海鮮食街也是吸引大家的原因之一，街上餐館眾多，任君選擇。（網上圖片）

不過去年颱風「山竹」襲擊深圳，令海濱城區鹽田成為重災區，19.5公里的海濱棧道不同程度受損。其中大小梅沙、海鮮街的棧道損傷最嚴重，綠化、樹木等嚴重破壞，棧道被「斬斷」，整體發生位移達10米之多，令不少人都大嘆可惜。

颱風「山竹」過後，鹽田海濱棧道損毀嚴重，靚景不復存在。（網上圖片）