【守護神之保險調查】腳傷黃宗澤繼續開工　自封「輪椅達人」

黃宗澤（Bosco）今日（5日）到尖沙咀出席劇集《守護神之保險調查》宣傳活動，挺住腳傷與苗僑偉、劉心悠以及徐子珊齊齊炮製菠蘿包。Bosco指腳傷復原進度理想，再過兩星期便可以拆石膏，之後會換上靴型固定器，但離正常活動仍需一段時間復原，因此今年最大的願望是身體健康。

黃宗澤腳傷未癒但仍賣力宣傳，祝福他早日康復。（黃國立攝）

提到Bosco已回到劇組拍攝《飛虎之雷霆極戰》，經常分享各種拍攝花絮相，他笑言已坐過各類型輪椅：「因為每個場景都唔同，劇組就會出動各種輪椅，好似車軌、購物車都有，因為真係唔企得耐，否則腳一充血便會痛，在此真係要特別多謝劇組照顧我！」提到大部分相片都非常逗笑，他說：「因為坐低扮行路真的很難，身體協調是牽涉到人體奧妙，唔可以扮得似。」

【飛虎之雷霆極戰】黃宗澤傷腳變「跛Co」 上半身演戲自己都爆笑

黃宗澤為苗僑偉抹嘴，感情相當好。（黃國立攝）

Bosco有個人的穿搭品味，最近特別花心思在着襪上，他笑說：「幸好家裡也有很多襪，方便我好似今日襯衫。其實不一定要着襪的，但因為大家出來見面都會忍不住望我的腳，但腳趾黑到好似廚師腸，實在唔想傷害大家眼睛，估唔到我受傷仲笑我，真是冇人性！」好動的Bosco坦言受傷這段時間很壓抑，因為醫生亦禁止他亂動，但最近習慣腳傷後便開始用膝蓋支撐做掌上壓換取運動量，坦言不能因此荒廢體能。

黃宗澤目前忙於與苗僑偉拍邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》。（黃國立攝）