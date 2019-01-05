【守護神之保險調查】執陳靜二攤？　徐子珊：我有留意到新聞

徐子珊今日（5日）到尖沙咀出席劇集《守護神之保險調查》宣傳活動，過去一年她為了攻讀心理學只拍了《守護神》一部劇集，而為期兩年的課程終於進入尾聲，子珊正忙於準備畢業論文，直言感到困難而焦慮，因此新的一年除了寄望身體健康外，亦希望工作及學業能夠順利。

劇迷視子珊與黃宗澤為最佳拍檔，她亦不排除再有合作機會。（黃國立攝）

而《守護神》播出後反應不錯，子珊半工讀辛苦都值得，不過有劇迷就指因子珊與黃宗澤同劇演出而追睇，因為令人聯想到昔日熱爆的《潛行狙擊》，但《守》中二人卻少有對手戲，子珊笑言：「的確播出後好多粉絲問我有否機會再同黃宗澤合作，想不到大家這麼懷舊，有時候需要不同嘗試對手，或者留一點懸念先，等大家期待久了之後再合作。」即是今年會再拍劇嗎？「的確有工作傾緊，加上內地有工作，要等公司安排，自己是抱開放態度。」

子珊與苗僑偉有感情戲，亦希望再與不同對手拍戲。（黃國立攝）

但有報道指子珊在《守護神》中的角色，原安排由女星陳靜演出，後來因不適任而易角，子珊表示不清楚：「我有留意到新聞，我當時收到角色的細節，只考慮到時間可以配合便參演。」

待子珊完成課程後，或會多拍劇給大家看。（黃國立攝）