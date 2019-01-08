【同理．繼續走】馬浚偉冀大眾給予機會　助更生人士重投社會

根據懲教處數據顯示，2015至2017年間，香港平均每年有逾11,500人次釋囚，他們要重新投入社會不容易，由馬浚偉監製及主持親自構思的《同理‧繼續走》，最新兩集訪問兩位更生人士，了解他們過往的經歷及回歸正途的過程。

阿武(左)和卓謙(右)都有不同的過去，但現在二人都改過自新，現在經常做義工，回饋社會。

其中一位更生人士卓謙，曾經吸毒販毒，進出戒毒所，但現在攻讀社工文憑，以過來人的經歷去感化正在迷途的人，以生命影響生命。卓謙本來是一個品學兼優的學生，但直到中三那年，他誤交損友，出於好奇開始吸食毒品，後來更因為想賺快錢買毒品而販毒。17歲那年因賣翻版、帶毒品、吸毒而判入喜靈洲半年，出來後依然有毒癮，一邊做街邊銷售員，一邊買賣毒品，24歲再因販賣毒品被判入獄3年。

卓謙現在已經戒毒成功。（影片截圖）

「入獄之前還只是用普通手提電話，只能打出打入，出獄之後，給我一部智能電話，唔識開，怎麼按也用不到，開始感到脫節，我很迷茫。」但這份迷茫不但沒能使卓謙走回正途，反而令他開始聯絡以前的朋友，再次沉淪毒海。即使他開始識驚，身體也開始出現不適，但他仍未能鼓起勇氣擺陋習，反而是繼續逃避。

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為毒品枉費了20年的光陰，卓謙回望過去，這20年好像睡了一覺，空白一片。但這麼多年來，卓謙父母對他依然不離不棄，亦是父母的愛，將卓謙拉回正途。當日父親一句：「養不教，父之過」將兒子過失的責任扛下來，猶如當頭捧喝，令卓謙立定決心戒毒，自此沒有再碰毒品。

卓謙母親說：「我曾生氣到掌摑他，他爸爸更想更換門鎖不讓兒子回家。但卓謙始終是自己兒子。」卓謙父親說兒子教不好，自己也有過錯，所以他不可離棄他。馬浚偉表示愛是很重要，正因為卓謙父母的愛終令他浪子回頭。

是父母的不離不棄，終令卓謙走回正途。（影片截圖）

卓謙初入戒毒所仍有心癮，後來有了宗教信仰，半年後正式畢業。卓謙畢業後留在戒毒所半年，為了完成社工學位，幫忙做義工。因了解戒毒者需要同路人，戒毒過程非常辛苦，鼓勵他們要撇除心癮，否則前功盡廢。馬浚偉說：「回望他以往20多年的不良習慣，現在對他來說，是一個很寶貴的經驗，尤其對他未來要走的路，這是很有力量的支持，因為他要做社工，他要幫助有這種考驗，以及在這種不良習慣中經歷的人，幫助他們走出來，他的經驗最具說服力。」

馬仔認為過去的經驗對卓謙來說，是很寶貴的經驗，讓他在幫助其他正在迷途的人時，顯得更具說服力。（影片截圖）

《同理‧繼續走》​播出時間：

逢星期日晚8:30至9:30

重播：

星期一凌晨2:30至3:30

星期六早上9:30至10:30

播出頻道：香港開電視